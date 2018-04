Schneider Electric ra mắt dòng sản phẩm AvatarON giúp “cá nhân hoá” không gian sống

Giờ đây người tiêu dùng có thể mang thiết kế theo phong cách cá nhân lên từng chiếc ổ điện hay công tắc, thể hiện được cá tính và gu thẩm mĩ tinh tế của từng gia chủ.

Mang dấu ấn cá nhân vào mỗi không gian sống

Ngày nay, xu hướng “cá nhân hoá” ngày càng được chú trọng, nhất là trong kiến trúc. Dấu ấn cá nhân của gia chủ không chỉ được thể hiện qua thiết kế tổng thể, mà còn lồng vào mỗi chi tiết nhỏ nhất của không gian sống. Thấu hiểu nhu cầu này, Schneider Electric đã sáng tạo nên dòng sản phẩm AvatarON với ưu thế nổi trội là khả năng thay đổi mặt che, cho phép người tiêu dùng dễ dàng tuỳ biến thiết kế bề mặt của công tắc, ổ cắm theo từng không gian nội thất khác nhau. Lần đầu tiên, một chiếc ổ cắm hay công tắc điện có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật nhờ vào khả năng thay đổi mặt che, với họa tiết được tuỳ chỉnh theo gu thẩm mĩ của người sở hữu, cùng nhiều chất liệu đa dạng: nhựa cao cấp, da, gỗ, kim loại, đá hoa cương...

Kết hợp hoàn hảo thiết kế sáng tạo đột phá và tính năng vượt trội

Với công nghệ “Nhấn tắt nhấn mở tại một điểm” cho phép bật tắt dễ dàng, AvatarON sở hữu thiết kế tràn viền, kiểu dáng thanh mảnh và bề mặt phẳng mượt như gương. Đi đôi với thiết kế là khả năng chống mài mòn và chịu lực cao, hạn chế tia lửa điện, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho gia chủ, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế cũng như của Schneider Electric.

Hơn thế nữa, không như các sản phẩm ổ cắm điện hay công tắc truyền thống thông thường, bộ sản phẩm AvatarON còn tích hợp nhiều tính năng vượt trội khác như công nghệ LED cho phép hắt sáng, giúp dễ dàng định vị ổ điện và ổ cắm trong không gian tối, cổng sạc USB, giá đỡ điện thoại, móc treo chìa khoá… giúp gia tăng tiện tích cho cuộc sống.

Trước đó, AvatarON đã vinh dự nhận được giải thưởng iF Design năm 2017– một trong các giải thưởng về thiết kế danh giá và lâu đời, là bảo chứng cho những sản phẩm hiệu năng xuất sắc và chất lượng đáng tin cây nhất thế giới. Giải thưởng mỗi năm thu hút sự tham gia của hơn 5,000 thiết kế đến từ 70 quốc gia.

Tại Việt Nam, Schneider Electric cung cấp cho thị trường thiết bị điện dân dụng 2 dòng sản phẩm chính bao gồm dòng thiết bị chống rò rỉ, bảo vệ nguồn giúp đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và gia chủ và dòng thiết bị điện với phong cách thiết kế sang trọng, mang đến vẻ đẹp đơn giản thanh lịch cho ngôi nhà hiện đại. Dòng sản phẩm AvatarON giúp mở rộng danh mục các sản phẩm thiết bị trang trí, góp phần mang đến không gian sống tiện nghi, hiện đại những vẫn thể hiện được phong cách riêng của từng gia chủ. Với sứ mệnh cung cấp nguồn năng lượng an toàn, bền vững cho toàn thế giới, đảm bảo cuộc sống thăng hoa (Life is On) cho mọi người ở khắp mọi nơi và tại mọi thời điểm, Schneider Electric tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về các giải pháp quản lí và bảo vệ điện năng qua dòng sản phẩm AvatarON.