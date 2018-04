Microsoft ngừng nhiều ứng dụng chạy trên Windows Phone

Theo Neowin, ba ứng dụng đang được Microsoft ngừng phát triển bao gồm Skype for Business, Teams và Yammer. Trong đó, ứng dụng Skype for Business đã được cung cấp cho người dùng Windows Phone vào tháng 8/2015 trước khi xuất hiện trên Android và iOS. Teams được thay thế cho Skype for Business vào tháng 9/2017, còn Yammer xuất hiện trên Windows Phone vào năm 2013.

Báo cáo cho biết ba ứng dụng ngừng phát triển cho Windows Phone vào ngày 20/5/2018 và sẽ không có sẵn để tải xuống từ Windows Store sau ngày này. Microsoft cũng làm rõ rằng công ty sẽ không cung cấp sự hỗ trợ hoặc cập nhật cho các ứng dụng.

Sau ngày 20/5, các ứng dụng Skype for Business và Yammer trên Windows Phone sẽ không còn hoạt động, tuy nhiên Microsoft vẫn chưa đảm bảo thông tin này. Còn với Teams, nó sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn và người dùng sẽ được chào đón bằng một thông báo lỗi khi cố gắng kết nối.

Microsoft khuyến nghị người dùng Skype for Business di chuyển sang Android, iOS hoặc ứng dụng dành cho máy tính để tiếp tục sử dụng. Mặt khác, người dùng Teams và Yammer đã được khuyên nên sử dụng các dịch vụ trong trình duyệt di động của họ.

Hiện Microsoft không đưa ra bất kì lí do cho việc ngừng cung cấp dịch vụ nhưng hãng tuyên bố rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ Windows 10 Mobile và không tập trung vào việc xây dựng tính năng mới cho hệ thống. Công ty bây giờ sẽ tập trung nỗ lực vào Android, iOS và các đối tác máy tính để bàn của cả ba ứng dụng.

Theo Thanh Niên.