Sống bật giới trẻ cùng Sony Show 2018

Ngày 14/9, Sony Show 2018, sự kiện công nghệ hoành tráng và sôi động nhất dành riêng cho giới trẻ chính thức diễn ra tại Việt Nam với chủ đề #SốngBậtChấtTrẻ.

Xuyên suốt ba ngày tại Sony Show 2018, người tham dự không chỉ được trải nghiệm những sáng kiến công nghệ mới nhất của Sony: BRAVIA MASTER Series, Glass Sound Speaker, Hi-Res Audio, Extra Bass, 3 Box Series, Sound Bar, Alpha full-frame, Cyber-shot RX Series, Action Cam, Xperia mà còn được thoả sức hòa mình vào hàng loạt hoạt động thú vị #SốngBậtChấtTrẻ: đấu trường Play Up dành cho game thủ, hóa trang Cosplay Up, thi tài năng Talent Up, Travel Talk cùng blogger tóc xù Nhị Đặng và Đen Vâu rapper, Tech Talk cùng các “trình” công nghệ cực kì hài hước như diễn đàn Tinh Tế, Schannel và Vinh Vật Vờ.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, Sony Show 2018 chào đón sự hiện diện của hai nữ ca sĩ anime tài năng và xinh đẹp Ayano Mashiro và ASCA từ Sony Music Entertainment (Japan) Inc. Hai sứ giả sẽ mang hơi thở anime đậm chất Nhật Bản đến Việt Nam, khuấy động không khí Sony Show 2018 bằng những ca khúc làm nên tên tuổi của mình. Màn biểu diễn của hai ca sĩ sẽ được live-stream thông qua Facebook 360o (*) và YouTube với video 360 độ.

Tâm điểm của Sony Show là BRAVIA MASTER Series gồm hai dòng TV A9F và Z9F được mệnh danh là tuyệt phẩm tương phản đỉnh cao, với bộ xử lí X1 Ultimate đem đến hình ảnh sắc nét trên từng chi tiết, tiệm cận những màn hình chuyên nghiệp được sử dụng trong các studio điện ảnh. MASTER Series A9F và Z9F đánh dấu cột mốc quan trọng của Sony trong việc mang đến chất lượng hình ảnh tại gia xuất sắc nhất từ trước đến nay khi chuyển tải trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của đạo diễn trên màn hình TV. Dòng TV OLED MASTER Series A9F còn được tích hợp công nghệ âm thanh sống động phát ra từ màn hình Acoustic Surface Audio+ độc quyền nâng tầm trải nghiệm giải trí hoàn hảo tại gia.

Bên cạnh đó, các dòng máy ảnh và máy quay Alpha Full Frame, RX series, Action Cam cũng sẽ sẵn sàng để “tín đồ” yêu nhiếp ảnh chạm, ngắm và bấm. Không chỉ có thiết kế truyền cảm hứng, các sản phẩm còn sở hữu công nghệ độc quyền đỉnh cao từ Sony, để nắm bắt trọn vẹn từng khoảnh khắc, khơi nguồn cảm hứng và chắp cánh đam mê.

“Khơi nguồn cảm hứng” chính là lời hứa mà Sony cam kết và kiên định theo đuổi, được minh chứng trong từng sản phẩm và sáng kiến của hãng. Sony Show được tạo ra để mang đến niềm cảm hứng khám phá công nghệ và một không gian để kết nối, chia sẻ đam mê và lan truyền thông điệp. Chủ đề “Youth Up” của Sony Show 2018 là một thông điệp hấp dẫn được hiện thực hoá bằng các hoạt động mang tính thực tế, gắn với niềm đam mê công nghệ kết hợp trải nghiệm giải trí của giới trẻ.

Offline cùng những tên tuổi hot trên các diễn đàn online chuyên sâu về công nghệ như: Blogger Vinh Vật Vờ, các admin gạo cội đến từ diễn đàn Tinh tế và kênh Schannel. Đến với Sony Show, “quần hùng” đam mê công nghệ có thể tề tựu tại hội bàn tròn Tech Talk để cùng nhau giao lưu, trao đổi về các tính năng nổi bật, điểm thú vị của những sáng tạo mới nhất từ Sony trong không khí thân thiện, cởi mở và ắt hẳn là vui không tưởng, bởi độ hài hước đã được kiểm chứng của các khách mời.

Lần đầu tiên, Sony Show làm mới mình với chương trình “Travel Talk”. Chương trình chào đón sự xuất hiện của Travel blogger Nhị Đặng, một cô gái ưa xê dịch, được yêu thích với những thước phim đẹp lung linh gói ghém cảm xúc và kỉ niệm về những xứ sở đã đi qua. Đen Vâu rapper nổi danh trong giới underground, sở hữu những ca khúc xuất phát từ suy tư, cảm xúc chân thật khiến nhiều người phải ngân nga vì thấy mình trong đó. Cả hai có cùng điểm chung: tinh thần #SốngBậtChấtTrẻ và tình yêu dành cho Sony. Hai nhân vật sẽ chia sẻ về câu chuyện, cảm hứng của mình và về những người bạn Sony đồng hành cùng họ trên hành trình rong ruổi, theo đuổi đam mê.

Với sức sống và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt, PlayStation lại hùng cứ một phương tại Sony Show 2018, hoan nghênh các game thủ đến phô diễn tài năng trong các giải đấu đầy kịch tính cùng các tựa game đình đám như: Just Dance, Dragon Ball Fighter Z, FIFA 18, đặc biệt là Spider-Man, để rinh về các giải thưởng hấp dẫn mỗi ngày cũng như chung cuộc. Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Sony Show, người giành chiến thắng chung cuộc của giải đấu FIFA 18 sẽ nhận được phiên bản PS4 Pro FIFA Bundle có chữ kí “chính chủ” của các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Đến với Sony Show 2018, người tham dự còn có cơ hội thử sức, tranh tài với hai hoạt động thi thố thú vị: “Cosplay Up” với những màn hóa trang ấn tượng thành các nhân vật game, anime sẽ giúp bạn mãn nhãn và thỏa thích selfie với các phiên bản mà mình yêu thích. Với “Talent Up” - giải đấu tài năng dành cho các bạn yêu ca hát, nhảy, diễn kịch, xiếc,… bạn sẽ được thưởng thức những màn trình diễn của các cá nhân và đồng đội đầy tài năng với sự giúp sức từ các sản phẩm công nghệ Sony.

Chương trình bán hàng giá ưu đãi luôn là điểm thu hút nhiều bạn trẻ săn đón ở mỗi kì Sony Show bởi cơ hội sở hữu sản phẩm Sony với giá ưu đãi lên đến 40%. Ngoài ra, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ bạn như “Đến sớm nhận ngay 500 phần quà mỗi ngày cùng cơ hội rinh 01 Xperia XZ2” hay “Đến giờ Vàng, rộn ràng trúng Extra Bass”. Đặc biệt, tại Sony Show 2018, các tín đồ công nghệ còn có cơ hội nhận trọn bộ “Bí kíp sống chất” gồm có 01 Xperia XZ2, 01 Loa SRS-XB21, 01 Action Cam FDR-X3000 khi đăng kí và đến Sony Show.

Sony Show 2018 sẽ diễn ra vào thời gian và địa điểm sau: