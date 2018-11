Qualcomm chốt ngày phát hành chip cao cấp tiếp theo

Theo GSMArena, công ty có trụ sở tại San Diego thường giới thiệu chip Snapdragon hàng đầu của họ vào ngày đầu tiên của hội nghị trước khi công bố đầy đủ thông số kĩ thuật vào ngày hôm sau. Vì vậy nhiều khả năng điều tương tự sẽ xảy ra trong năm nay.

Lời mời của Qualcomm được bắt đầu khi tai nghe Xiaomi VR phát đoạn video đưa mọi người đến với Hawaii. Ngoài ra còn có một danh sách các hoạt động diễn ra ở Maui vào ngày 7/12 kèm bữa tiệc chào tạm biệt hội nghị.

Một chi tiết đáng chú ý trong nội dung lời mời đó là “Dare to be the first 5G mobile experience” như ám chỉ đây sẽ là chip di động mang đến trải nghiệm 5G đầu tiên.

Các báo cáo gần đây cho biết chip cao cấp mới của Qualcomm sẽ từ bỏ biệt danh 8xx để chuyển sang 4 chữ số, có thể là Snapdragon 8150. Nó sẽ áp dụng thiết kế CPU mới với một cụm 2 lõi hiệu suất cao, cụp 2 lõi hiệu suất trung và 4 lõi hiệu suất thấp nhất để tiết kiệm điện năng. Nó cũng đi kèm GPU Adreno 640 hứa hẹn tốt hơn 20%.

Theo Thanh Niên.