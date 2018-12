Samsung chuẩn bị tung dòng smartphone Galaxy “Rize” mới

Hiện tại, Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy A và Galaxy J là những dòng smartphone chính của Samsung. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất, “người khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc có thể sớm giới thiệu một dòng điện thoại hoàn toàn mới có tên Galaxy Rize.

Vào tuần trước, Samsung đã nộp tổng cộng sáu nhãn hiệu trên toàn cầu. Ở Anh, hãng này đã liệt kê ra tên của “Samsung Rize10”, “Samsung Rize20” và “Samsung Rize30” trong khi ở Mexico, công ty đã đăng kí các nhãn hiệu cho “Rize10”, “Rize20” và “Rize30”. Hiện tại, công ty vẫn chưa chốt tên cuối cùng của các sản phẩm này nhưng rõ ràng danh sách đều đề cập cụ thể đến một loạt điện thoại thông minh mới.

Hình ảnh concept của Galaxy S10+.

Được biết, Samsung đã lên một kế hoạch thay đổi lớn trong năm 2019. Trước hết, thương hiệu này sẽ giới thiệu một loạt điện thoại thông minh có thể gập lại hoàn toàn mới có tên Galaxy F. Sau đó, công ty sẽ mở rộng loạt Galaxy A trên nhiều tầm giá hơn. Chưa hết, các dòng sản phẩm Galaxy J, Galaxy C và Galaxy On sẽ được loại bỏ để ủng hộ một dòng Galaxy M mới. Do đó, vị trí của dòng Samsung từ Rize của công ty vẫn chưa rõ ràng vào lúc này.

Theo Dân Việt.