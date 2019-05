Motorola ra smartphone kiểu dáng lai iPhone, Galaxy S10

One Vision là smartphone tầm trung vừa được Motorola bán ra tại Brazil với giá khoảng 335 USD. Sản phẩm này sẽ có mặt tại nhiều thị trường khác ở châu Âu và châu Á những tháng tới.

Điểm thu hút chú ý của sản phẩm là có màn hình siêu dài với tỉ lệ lên tới 21:9, giống như màn chiếu ở rạp phim. Trong khi đó, The Verge lại cho rằng One Vision trông không khác gì bản sao của iPhone.

Ở mặt trước, One Vision cũng màn hình viền mỏng nhưng không dùng tai thỏ như iPhone X hay XS mà dùng kiểu đục lỗ giống như Galaxy S10e. Màn hình đạt kích thước tới 6,3 inch cùng độ phân giải Full HD+ 1.080 x 2.520 pixel.Thực tế, nếu nhìn từ mặt lưng mẫu Android mới của Motorola trông giống với iPhone khi cụm camera kép lồi lên, đặt dọc ở góc. Logo thương hiệu cũng được đặt ở vị trí giống như quả táo trên iPhone, nhưng điểm khác là nó được làm lõm xuống để thêm cảm biến vân tay.

Một điểm giống với smartphone của Samsung là One Vision dùng chip Exynos 9609 do nhà sản xuất Hàn Quốc phát triển, thay vì Snapdragon của Qualcomm. Máy có RAM 4 GB, bộ nhớ 128 GB và pin 3.500 mAh. Hệ điều hành Android One với giao diện gốc.Thông số kĩ thuật của One Vision khá tốt so với giá khi có camera chính 12 megapixel với cảm biến QuadPixxel có thể chụp ảnh 48 megapixel. Ngoài ra, nó cũng hứa hẹn chụp ảnh thiếu sáng ấn tượng với chế độ riêng Night Mode, tích hợp AI để chụp ảnh xoá không và tối ưu khung cảnh. Còn camera trước có độ phân giải 25 megapixel.

Theo Số Hoá.