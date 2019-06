CHÍNH THỨC: iOS 13 vẫn hỗ trợ iPhone 6s dù đã 4 năm tuổi

iOS 13 vừa chính thức được Apple giới thiệu tại hội nghị thường niên WWDC 2019. Hiện, phiên bản dùng thử dành cho các lập trình viên đã được phát hành, còn phiên bản chính thức cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện vào cuối tháng 6 này.

Trong sự kiện, Apple cũng công bố danh sách các dòng iPhone được lên đời iOS 13. Theo đó, iOS 13 đã quay lưng với iPhone 5s và iPhone 6 - đây là hai dòng iPhone vốn vẫn được hỗ trợ bởi iOS 12, kể cả bản cập nhật 12.3.1 mới đây.

Như vậy, danh sách các dòng iPhone được hỗ trợ bởi iOS 13 sẽ bao gồm: iPhone 6s/6s Plus (dòng iPhone cũ nhất trong danh sách, được ra mắt vào tháng 10/2015), iPhone SE, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone Xr và iPhone Xs/Xs Max. Ngoài ra, iOS 13 cũng sẽ được cập nhật trên iPod touch thế hệ thứ 7.

Các thiết bị tương thích với iOS 13.

Đối với máy tính bảng iPad, Apple đã xây dựng một hệ điều hành riêng cho dòng thiết bị này là iPadOS. iPadOS vẫn sử dụng lõi của iOS nhưng được tối ưu hóa riêng cho màn hình lớn.

Những thiết bị tương thích với iPadOS.

Theo Dân Việt.