Thiết kế Galaxy Note 10 vẫn thua iPhone ở một điểm?

Theo PhoneArena, hầu hết các nhà sản xuất smartphone ngày nay đều hướng đến việc đạt được tỉ lệ màn hình trên thân máy cao hơn với mỗi lần phát hành. Điều này dẫn đến việc màn hình smartphone được ghép nối với notch, lỗ trên màn hình hoặc các camera bật ra để loại bỏ sự cần thiết của một trong hai.

Điều này làm cho notch lớn của iPhone trông khá cũ kĩ theo tiêu chuẩn năm 2019, nhưng một lĩnh vực mà Apple vẫn thống trị là cằm. Mặc dù Apple không thay đổi thiết kế của nó kể từ khi được giới thiệu gần hai năm trước, có vẻ như loạt Galaxy Note 10 sắp tới của Samsung sẽ không thể đánh bại ở điểm này.

Gần đây, một loạt hình ảnh cung cấp cho chúng ta cái nhìn kết xuất đồ họa dựa trên CAD của cả Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 Pro đã xuất hiện. Chúng mô tả một thiết kế hoàn toàn mới cho dòng sản phẩm này, bao gồm các màn hình lớn và những gì được cho là viền trên và dưới. Những viền này trông cực kì mỏng, vì vậy nhiều người đã tự hỏi rằng phần cằm (viền dưới) của Galaxy Note 10 mỏng đến mức nào.

May mắn là Steve Hemmerstoffer đã cung cấp những thông tin về nó, cho thấy phần cằm của Galaxy Note 10 có kích thước 4,1 mm. So với cằm của dòng Galaxy S10 có kích thước 4,9 mm, độ dày giảm gần 1 mm. Con số dường như còn ấn tượng hơn khi so sánh với OnePlus 7 Pro có cằm dày 5,6 mm.

Tuy những nỗ lực của Samsung rất đáng khen nhưng chúng không đủ sức đánh bại dòng sản phẩm iPhone Xs khi sản phẩm của Apple có độ dày cằm là 3,9 mm, nghĩa là có sự khác biệt 0,2 mm giữa 2 chiếc điện thoại. Đương nhiên, sự khác biệt nhỏ như vậy sẽ không đáng chú ý khi so sánh hai thiết bị cạnh nhau, nhưng nếu đem ra tranh luận, các iFan có lí do cho rằng sản phẩm của Apple là tốt nhất. Nhưng nếu người dùng chỉ đơn giản là tò mò về cách cằm của Galaxy Note 10 khi xếp chồng lên so với iPhone Xs thì bây giờ họ đã có câu trả lời của mình.

Theo Thanh Niên.