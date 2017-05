Xu hướng điện tử tiêu dùng tại IFA 2017 sẽ ra sao?

Màn hình TV siêu mỏng hòa nhập với các bức tường nhà, hệ thống hi-fi chất lượng cao với những công nghệ tối ưu chất lượng âm thanh, camera 360 độ, điều khiển bẳng giọng nói và kết nối mọi thiết bị công nghệ qua internet, thế giới của máy in 3D… và còn nhiều sản phẩm công nghệ mới lạ khác sẽ được trình diễn tại triển lãm này.

TV vẫn là sản phẩm được quan tâm

TV vẫn là một sản phẩm được tiếp tục được thị trường quan tâm, tuy nhiên các màn hình trưng bày của triển lãm năm nay sẽ đều có xu hướng lớn hơn, độ sáng, tương phản và độ sâu màu đều sẽ được cải thiện rõ rệt. Giao diện dễ dàng sử dụng và dễ dàng điều khiển bằng giọng nói, các nội dung video được hỗ trợ trực tuyến đa dạng và những kết nối giữa TV với các thiết bị trong nhà ngày càng mở rộng, TV trở thành không chỉ phương tiện giải trí mà còn cùng với smartphone kiểm soát toàn bộ ngôi nhà thông minh.

Không chỉ có hình ảnh rực rỡ, độ tương phản cao, hệ thống loa soundbar mỏng gọn sẽ hỗ trợ cho âm thanh của TV trở nên hoàn hảo. Một xu hướng rõ rệt của các các hệ thống âm thanh hi-fi gia đình là ngày càng chuyển sang kết nối không dây nhiều hơn qua wi-fi hoặc bluetooth.

Các tính năng phổ biến khác bao gồm các giao thức truyền thông như Apple Airplay, Google Cast. Tai nghe không dây tiếp tục phát triển mạnh. Các tai nghe không dây sẽ kết hợp nhiều công nghệ kết nối không dây cùng công nghệ xử lí tối ưu tiếng ồn môi trường.

Công nghệ nghe nhìn ngày càng tối ưu

35 năm trước đĩa CD đã thiết lập ra tiêu chuẩn cho âm nhạc digital trên toàn cầu. Ngày nay, tiêu chuẩn âm thanh độ phân giải cao hay nhạc số Hi-Res đã trở thành tiêu chuẩn mới trong các studio và các trang web tải nhạc. Tại triển lãm IFA 2017 vào tháng 9, các thiết bị hỗ trợ nhạc số Hi-Res sẽ xuất hiện rất nhiều. Tiêu chuẩn âm thanh cao cấp này sẽ phổ biến tới cả các smartphone, tai nghe streaming và các hệ thống hi-fi, hi-end.

Ultra HD hay hình ảnh 4K hiện nay đã được coi là tiêu chuẩn nhất thiết của các TV hiện đại. Cùng lúc đó, công nghệ hình ảnh tương phản cao HDR (High Dynamic Range) cũng đã được các nhà cung cấp phim ảnh online coi như một tiêu chuẩn dần được coi là bắt buộc với các bộ phim online. Những thiết bị video nghiệp dư và gia đình rồi cũng sẽ được trang bị các tính năng cao cấp này.

Tại IFA 2017 tới đây cũng sẽ ra mắt chiếc máy quay phổ thông đầu tiên có khả năng mã hóa một pixel với 10 bit, đem lại chất lượng hình ảnh HDR xuất sắc. Cho tới hiện nay mã hóa hình ảnh 10 bit vẫn chỉ mới được trang bị cho các máy quay nhà nghề cao cấp.

Thiết bị thông minh, cuộc sống tiện nghi

Các công nghệ điều khiển bằng giọng nói như Alexa, Cortana hay Siri đã trở nên khá phổ biến trên nhiều thiết bị smartphone, điều khiển bằng giọng nói cùng với trí thông minh nhân tạo AI sẽ có mặt trên rất nhiều sản phẩm mới tại IFA và đây sẽ là một xu hướng rõ nét của công nghệ trong những năm tới. Công nghệ thực tại ảo VR và AR cũng sẽ có mặt qua nhiều thiết bị, hỗ trợ tuyệt vời cho phim ảnh giải trí, học tập, nghiên cứu.

Các thiết bị điện tử chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ luyện tập thể thao nâng cao chất lượng cuộc sống cũng sẽ là chủ đề quan trọng của IFA năm nay. Đồng hồ thông minh, các thiết bị wearable gắn kết với con người trong quá trình tập luyện và đời sống hàng ngày sẽ hộ trợ tối ưu cho luyện tập thể thao, theo dõi sức khỏe và báo cáo với bác sĩ riêng khi cần thiết.

Nhiều du khách tham quan IFA 2017 sẽ có trong tay một kỉ vật thú vị, đó là một bản sao nhỏ của chính mình, được in ra từ một máy in 3D. Một máy quét laser cỡ lớn sẽ quét toàn bộ cơ thể bạn để thu thập dữ liệu rồi đưa vào máy in 3D, trong phút chốc, một “bản sao” của chính khách tham quan sẽ được in ra để khách cầm trên tay và vui vẻ ra về.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến triển lãm IFA 2017 có thể liên hệ www.vietnam.ahk.de

Theo ICTnews.