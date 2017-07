Virus nhắm vào Windows giảm, tăng mạnh với MacOS

Theo số liệu về các mối đe dọa trực tuyến vừa công bố bởi AV-Test, Windows là nền tảng có sự giảm sút về mã độc tấn công, với mức giảm 15% so với năm 2015. Trong khi đó, mã độc nhằm vào Mac tăng tới 370% và Linux tăng 300% so với cùng kì.

Mã độc tống tiền (ransomware) vẫn còn đe dọa chủ yếu đến máy tính chạy Windows. Các chuyên gia cho rằng mục tiêu nhằm vào hệ điều hành của Microsoft đã giảm mạnh là do người dùng đã thận trọng hơn trong việc bảo vệ máy tính của mình, cũng như khả năng bảo mật trên nền tảng này được cải thiện theo thời gian.

Trong khi đó, phần mềm độc hại nhằm vào máy Mac tăng mạnh từ 819 lên đến 3.033 giai đoạn 2015 - 2016. Điều này không hẳn do trước đây sản phẩm của Apple bảo mật tốt hơn so với hiện tại, mà một phần do hacker đang dần hướng đến người dùng sử dụng nền tảng này nhiều hơn.

Trước đó, số liệu về lượng máy Mac nhiễm virus trong quý I/2017 từ hãng bảo mật McAfee Labs cũng cho thấy điều đó. Nếu như trong năm 2015, số máy Mac nhiễm virus chưa bao giờ vượt quá 100.000 máy thì đến quý III/2016, đã có hơn 150.000 máy và quý I/2017 lên tới hơn 700.000 máy.

Theo Số Hoá.