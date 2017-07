Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm mang laptop lên máy bay

Theo SlashGear, lệnh cấm nói trên được Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) bắt đầu ban hành vào tháng 3 năm nay gây ảnh hưởng đến 9 hãng hàng không chủ yếu ở Trung Đông. Quy định nói rằng, hành khách không thể mang các vật dụng điện tử lớn, bao gồm máy tính xách tay, vào trong cabin dưới dạng hành lí xách tay. Thay vào đó chúng cần phải được đặt trong hành lí kí gửi.

Ở thời điểm đó, những lí do đằng sau lệnh cấm không được đưa ra, tuy nhiên các báo cáo sau đó cho rằng một mối đe dọa bom thiết kế giống iPad chính là nguyên nhân. Mặc dù có những lo ngại cho rằng lệnh cấm có thể leo thang (thực sự tác động đến nhiều quốc gia và hãng hàng không khác trên thế giới) nhưng cuối cùng điều này đã không xảy ra.

Bắt đầu với các chuyến bay thẳng từ Abu Dhabi (UAE), lệnh cấm máy tính xách tay đã được dỡ bỏ vào đầu tháng 7 trước khi mở rộng đến các chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Dubai (UAE) vài ngày sau đó.

Và theo báo cáo mới nhất từ Reuters, các hãng hàng không còn lại tại những quốc gia ảnh hưởng trước đó giờ đây cũng đã được dỡ bỏ lệnh cấm. Giờ đây, hành khách đến Mỹ thông qua các chuyến bay của Saudi Arabian Airlines có thể mang các thiết bị điện tử cỡ lớn vào khoang hành lí.

Chính quyền Mỹ sẽ nâng cao quy trình kiểm tra an ninh trên các chuyến bay.

Mặc dù vậy, tổ chức Quản lí An ninh Vận chuyển Mỹ (TSA) sẽ tiến hành nâng cao các thủ tục kiểm tra an ninh đối với khách hàng trên các chuyến bay. Bản chất chính xác của hoạt động kiểm tra an ninh không được tiết lộ nhưng theo DHS thì điều này bao gồm tăng cường sàng lọc hành khách tổng thể, cùng với việc kiểm tra các thiết bị điện tử cá nhân. Bên cạnh đó cũng sẽ có những giải pháp tăng cường an ninh xung quanh máy bay và khu vực hành khách, bao gồm áp dụng những công nghệ tiên tiến.

Chính sách kiểm soát an ninh mới sẽ ảnh hưởng đến khoảng 280 sân bay trải rộng trên 105 quốc gia có chuyến bay thẳng đến Mỹ. Báo cáo nói thêm, 180 hãng hàng không với trung bình 325.000 hành khách trên 2.100 chuyến bay/ngày sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Thanh Niên.