Panasonic GH5 đã có thể quay video 6K với màn hình rộng

Theo Engadget, khi sử dụng chế độ chụp ảnh thông thường, GH5 có thể chụp ở độ phân giải 4.992 x 3.744 pixel (tỉ lệ 3:2), tương ứng 5K. Tuy nhiên, khi chuyển sang chế độ anamorphic (phối cảnh biến dạng), GH5 sẽ tận dụng đầy đủ sức mạnh của cảm biến 20,3 MP để tạo ra cảnh quay có độ phân giải 6K (6.144 x 3.072 pixel), tương ứng tỉ lệ 2:1. Vấn đề là, để chuyển sang chế độ này người dùng cần ống kính anamorphic.

Với tùy chọn này, GH5 trở thành một trong những máy ảnh hỗ trợ quay phim anamorphic có độ phân giải cao nhất (6K) nhưng chi phí thấp hơn nhiều so với các model đến từ RED và Alexa. Có điều chất lượng hình ảnh là 10-bit với tốc độ truyền dữ liệu 200 Mbps thấp hơn so với các sản phẩm đối thủ. Nếu muốn có nhiều dữ liệu hơn, bạn có thể quay phim anamorphic 4K (3.328 x 2.496) ở tốc độ truyền dữ liệu 400 Mbps. Hi vọng rằng Panasonic sẽ cải thiện điều này trong tương lai cho video anamorphic 6K.

Một tính năng mới khác cũng có giá trị sau khi GH5 được cập nhật firmware chính là quay phim intra-frame 4K. Hầu hết máy quay phim tiêu dùng hiện nay quay phim bằng định dạng inter-frame như H.264, MPEG-4 hoặc XAVC của Sony.

Intra-frame sẽ nén từng tập tin riêng lẻ không làm ảnh hưởng đến các tập tin khác, giống như hoạt động của JPEG. Điều này cho phép hình ảnh thu được sẽ dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa và làm việc tốt hơn, nhưng chúng sẽ lớn hơn nhiều so với tập tin inter-frame. Vì vậy, Panasonic giới thiệu codec All-I đạt tốc độ 400 Mbps, 10 bit và tăng gấp đôi so với tốc độ dữ liệu trước đó. Tuy nhiên, để đạt được điều này thì máy ảnh GH5 sẽ phải làm việc với thẻ nhớ SD tốc độ cao UHS-II.

Nếu những tính năng bổ sung này vẫn chưa đủ, Panasonic cũng cải tiến khả năng tự động lấy nét cho cả ảnh tĩnh và video, thêm chế độ chụp hybrid gamma để có thể làm việc trên một số TV HDR 4K. Bản firmware sẽ được cung cấp đến người dùng trên trang web của Panasonic vào cuối tháng này.

Theo Thanh Niên.