Lần đầu tiên, iPhone thế hệ mới không “cháy hàng”

Tuy nhiên, theo Cult of Mac, sau hơn 12 tiếng đồng hồ kể từ khi Apple bắt đầu cho đặt trước iPhone 8 và 8 Plus ngày 15/9, người dùng vẫn có thể dễ dàng đặt hàng ở hầu hết các thị trường và sẽ nhận máy vào ngày 22/9.

Phải tới cuối ngày 15/9, một số phiên bản như iPhone 8 64 GB màu vàng hay iPhone 8 Plus 64 GB vàng và bạc mới bị lùi thời điểm ship hàng sang 1-2 tuần tới.

Trang i4u cũng cho biết, tới sáng Chủ nhật (18/9), họ lên thử website của Apple và một số nhà mạng và nhận thấy vẫn có thể mua bộ đôi iPhone mới với lịch giao hàng đúng hẹn là 22/9 dù đã hơn 48 tiếng trôi qua.

Trong khi các năm trước đó, người dùng luôn phải "canh" để có thể đặt được phiên bản iPhone mà mình yêu thích, nếu không sẽ phải ngậm ngùi nhận thông báo ngày giao hàng bị lùi tới vài tuần.

Hiện chưa rõ Apple đã tăng số lượng iPhone 8 và 8 Plus bán đợt đầu, hay do người dùng muốn chờ iPhone X, nhưng đây là lần đầu tiên sản lượng iPhone thế hệ mới vượt nhu cầu của người tiêu dùng.

Năm nay, iPhone 8 Plus không phải là smartphone cao cấp nhất của Apple như iPhone 7 Plus năm ngoái. Danh hiệu này hiện thuộc về iPhone X, mẫu điện thoại có giá tới 1.000 USD. Trang Verge đã thực hiện khảo sát với hơn 16.000 độc giả và chỉ 8% khẳng định sẽ mua iPhone 8, 11% mua iPhone 8 Plus trong khi có tới 29% đợi iPhone X và 23% nói sẽ không nâng cấp iPhone cũ.

Theo Số Hoá.