iPhone X “nhái” từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Dù iPhone X phải đầu tháng 11 mới được bán ra đợt đầu, thị trường Việt Nam đã xuất hiện thiết bị gọi là "iPhone X Đài Loan loại một". Thiết bị được bán với giá chỉ gần 3 triệu đồng, thấp hơn 10 lần so với con số hơn 30 triệu đồng dự kiến của iPhone X khi về Việt Nam.

Máy nhái có kiểu dáng khá giống với iPhone X với lớp sau được làm bằng kính, cụm camera kép lồi so với bề mặt, phím Home lớn hơn, vị trí các phím vật lí được đặt tương tự. Tuy nhiên, khi cầm trên tay, cảm giác máy thiết kế không được hoàn thiện, kém thẩm mĩ, các mối ghép vẫn còn chỗ hở.

Máy khá nhẹ và có cảm giác cầm không được chắc chắn. Viền màn hình phía trên đỉnh khá dày nhưng nhà sản xuất vẫn cố gắng bắt chước khoảng "tai thỏ", vốn là nơi đặt camera trước và cảm biến trên iPhone X.

Không chỉ nhái về kiểu dáng, chiếc smartphone này còn bắt chước cả giao diện dù chạy hệ điều hành Android thay vì iOS. Giao diện này kém tự nhiên, thậm chí sai lỗi chính tả, thao tác kém mượt mà, dùng khá khó chịu khi không có nút Home. Khi truy cập vào App Store, thay vì trỏ đến cửa hàng dịch vụ của Apple, giao diện ứng dụng lại hiện ra Play Store.

Về cấu hình, theo thông tin hiển thị qua phần mềm, máy chạy chip lõi 8, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 64 GB... Tuy nhiên, thực tế máy có thông số thấp hơn nhiều với chip lõi tứ, RAM chỉ 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB. Máy cũng hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, điều mà iPhone thật không có.

iPhone X nhái chạy Android, do đó sẽ hiển thị cửa hàng ứng dụng của Google.

Theo chủ một cửa hàng bán loại máy này, điện thoại được nhập về từ Đài Loan và có khá nhiều người mua. Ông này cho biết, những người đến mua đều biết đây là hàng nhái, nhưng chấp nhận bỏ tiền với mục đích dùng thử.

Không chỉ các cửa hàng, trên mạng xã hội cũng có nhiều người bán iPhone loại này với mức giá từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Chúng đều có mặt sau giống nhau nhưng mặt trước khác, chủ yếu là độ mỏng của viền, có "tai thỏ" hay không...

Một chủ đề bán iPhone X Đài Loan trên Facebook.

Một số người hỏi mua trong nghi ngờ, trong khi người khác phản hồi về chất lượng không như ý.

Theo một người am hiểu về điện thoại tại TP HCM, thực chất, những mẫu này được "nhập nguyên lô" từ Trung Quốc với giá rẻ, sau đó tuồn về Việt Nam theo đường không chính ngạch, chủ yếu là nhập lậu. "Sở dĩ chúng có giá rẻ hơn nhiều lần là do quy trình sản xuất không đảm bảo, nhà sản xuất cắt giảm các quá trình kiểm tra chất lượng, sử dụng chất liệu kém an toàn... Do đó, nếu không cần thiết, người dùng không nên mua những loại điện thoại này để tránh gặp phải những phiền phức về sau", người này cho biết.

Theo Số Hoá.