Smartphone Lenovo K8 Plus có gì đặc biệt?

Ngoài cụm camera kép thì Lenovo K8 Plus còn được trang bị thỏi pin dung lượng lớn lên đến 4.000 mAh

Chất lượng thiết kế

K8 Plus còn được trang bị mặt kim loại ở phía sau và viền xung quanh được làm bằng nhựa. Ngoài ra, cảm biến vân tay ở mặt sau cũng hoạt động khá chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên, các phím cảm ứng không có đèn nền khiến smartphone hơi chút khó chịu để sử dụng vào ban đêm.

Ở cạnh trái của K8 Plus là phím Music được dùng không chỉ để sử dụng điều khiển phát nhạc mà còn bật đèn pin, chụp màn hình hoặc mở bất kì ứng dụng bên thứ ba nào. Điều này có thể gợi nhớ điều gì đó đến phím dành riêng cho âm nhạc trên dòng Xpress Music của Nokia.

Giá hấp dẫn với cấu hình hỗ trợ

Mức giá bán 5,49 triệu đồng dành cho K8 Plus được xem là khá phù hợp cho những gì mà người dùng nhận được trên sản phẩm. Màn hình 5,2 inch Full HD trên K8 Plus có góc nhìn tốt và màu sắc tự nhiên. Đây là kích thước phù hợp để bỏ vào túi quần mỗi người, trong khi độ sáng cũng khá thoải mái khi nhìn ban đêm.

Người dùng K8 Plus được trang bị hệ điều hành Android 7.1.1 nguyên bản

Bên trong, K8 Plus đi kèm chip MediaTek Helio P25, RAM 4 GB và chạy Android nguyên bản giúp đáp ứng các nhu cầu duyệt web, chụp ảnh hay truy cập mạng xã hội. K8 Plus trang bị pin 4.000 mAh khá lớn, đủ để đảm bảo thời lượng sử dụng pin tuyệt vời. Theo đánh giá, với dung lượng pin này, đối với một người dùng các tác vụ trung bình thì K8 Plus sẽ cho thời lượng kéo dài trong khoảng 1,5 ngày cho một lần sạc.

Phần mềm là một điểm nhấn ấn tượng trên K8 Plus. Vận hành trên nền tảng Android 7.1.1 nguyên bản, các trải nghiệm trên điện thoại mượt mà hơn do không bị vướng víu bởi giao diện phiền hà. Điều này giúp tránh các lỗi xảy ra khi mở ứng dụng.

Camera kép

Nhắc đến chụp ảnh, K8 Plus tích hợp camera kép phía sau cho hiệu ứng xóa phông, trong khi camera 8 MP phía trước tích hợp đèn flash LED để chụp thiếu sáng tốt hơn. Máy ảnh kép đã trở nên phổ biến hơn hiện nay và chất lượng máy ảnh trên K8 Plus cũng khá tốt.

Máy ảnh kép hỗ trợ xóa phông là một trong những tính năng hấp dẫn của K8 Plus

Thiết lập máy ảnh kép ở mặt sau của K8 Plus bao gồm một cảm biến 13 MP kết hợp cảm biến phụ 5 MP. Cảm biến thứ hai không chụp những bức ảnh đơn sắc hoặc cải thiện khả năng chụp ở điều kiện thiếu sáng, thay vào đó nó chỉ hoạt động song song với máy ảnh chính để chụp xóa phông.

Đối với camera chính 13 MP, sản phẩm được trang bị cảm biến PureCel cho hình ảnh chụp ở những tình huống đủ sáng có các chi tiết xuất ra tốt, phạm vi năng động cũng cao và màu sắc khá tự nhiên.

Theo Thanh Niên.