Có nên mua đồ chơi thông minh kết nối internet cho trẻ nhỏ?

Đồ chơi thông minh có thể làm hại đến con trẻ do những lỗ hổng an ninh

Hãy xem qua những lí do dưới đây để thấy rằng việc mua đồ chơi có kết nối internet (tạm gọi đồ chơi thông minh) cho trẻ thực sự là sai lầm.

Nhiều đồ chơi có chứa lỗ hổng bảo mật mà hacker có thể khai thác

An ninh là vấn đề phức tạp, đó là lí do khiến nhiều ông lớn như Google, Microsoft và Facebook dành nhiều nguồn lực để giữ an toàn thông tin cho bạn. Tuy nhiên, nhiều công ty đồ chơi lại không phải lúc nào cũng coi trọng điều này.

Một thử nghiệm trước đó cho thấy, 4/7 đồ chơi thông minh có thể dễ dàng bị tấn công qua Bluetooth bởi chúng không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo kết nối an toàn. Chúng bao gồm Furby Connect, i-Que Intelligent Robot, Toy-Fi Teddy và CloudPets. Với mẹo khai thác Bluetooth đơn giản, kẻ tấn công có thể kết nối với thiết bị bằng điện thoại của chúng trước khi kiểm soát chuyển động của nó, gửi tập tin âm thanh hoặc nhập tin nhắn để trò chuyện với trẻ. Hãy thử tưởng tượng một kẻ gian đứng ngoài nhà của bạn nhưng vẫn có thể trò chuyện với con trẻ của bạn ở trong nhà sẽ thấy nguy hiểm ra sao.

Nhiều công ty không quan tâm khắc phục sự cố

Trong khi nhiều công ty công nghệ lớn xem các vụ vi phạm an ninh với sản phẩm của mình sẽ giúp họ cải thiện bảo mật trong tương lai, thì các công ty đồ chơi thông minh lại không chú trọng với các lỗ hổng được báo cáo, thậm chí bỏ qua nó hoàn toàn.

Không chỉ có vậy, khi được hỏi tại sao không tìm cách khắc phục, hãng sản xuất thương hiệu đồ chơi thông minh Furby là Hasbro lại cho rằng muốn có những phản hồi nghiêm túc. Hãng này viện lí do lỗ hổng trên sản phẩm của hãng có thể phơi bày thông tin người dùng, nhưng nó yêu cầu kẻ tấn công đứng gần đồ chơi và nắm bắt những kiến thức kĩ thuật để tái thiết kế phần mềm, vì vậy họ cho rằng giải pháp của mình là an toàn, do đó mọi người không nên chờ đợi bản vá trong thời gian sớm.

Gặp rủi ro là không đáng

Nhìn vào một mức độ nào đó, ý kiến Hasbro là đúng khi kẻ tấn công cần phải ở trong phạm vi Bluetooth để liên kết với Furby khi hoạt động, và phạm vi Bluetooth không quá xa (khoảng 10 mét). Kẻ gian cũng cần biết nơi mà trẻ chơi với đồ chơi.

Con bạn có đủ tuổi để nhận thức với các tính năng thông minh của đồ chơi?

Vấn đề là, Bluetooth có thể xuyên qua tường, và thiết bị Bluetooth tự phát cho mọi người, vì vậy nếu ai đó có quyết tâm, tất cả những gì chúng cần làm là chờ đợi đồ chơi xuất hiện. Nếu bạn ở trong một khu phố với những căn nhà nhỏ gần nhau hơn, chẳng hạn căn hộ chung cư, thì việc tấn công dễ dàng hơn so với bạn nghĩ. Nhìn chung, điểm mấu chốt ở đây là một kẻ bắt cóc có thể ở ngoài nhà và chờ sự mất cảnh giác để làm hại đứa con của bạn.

Theo Thanh Niên.