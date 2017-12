Asus Zenbook UX430 ra mắt phiên bản vàng Gold mùa cuối năm

Người dùng yêu thích ZenBook nay có thể mở rộng chọn lựa ZenBook UX430 với 3 phiên bản màu phong cách: Vàng Gold mới, Xanh hoàng gia & Xám thiên thạch. Phiên bản mới mùa cuối năm sẽ được nâng cấp sức mạnh xử lí đa nhiệm & đồ họa toàn diện, tiếp tục khẳng định tiêu chuẩn “laptop hiện đại” ở một tầm cao mới: mạnh mẽ hơn, phong cách hơn và di động hơn. Sản phẩm trang bị sẵn Windows bản quyền cùng bộ phụ kiện phong phú, được lên kệ với mức giá từ 22.490.000 VND.

Ông Hunter Hsieh - Giám đốc Ngành hàng Notebook cho biết: “Đáp lại sự đón nhận vượt ngoài mong đợi của thị trường Việt với ZenBook UX430, đồng thời chào đón mùa lễ hội cuối năm, chúng tôi nhanh chóng bổ sung phiên bản Vàng Gold sang trọng, hiện đại mới với sức mạnh được nâng cấp toàn diện. Với những chiếc laptop hiện đại, thanh lịch này, chúng tôi hướng người dùng đến một lối sống năng động hơn, tận hưởng hơn & khám phá nhiều hơn trong năm mới.”

Với thiết kế tinh tế, gọn nhẹ cùng họa tiết vòng tròn đồng tâm mang tính biểu tượng của dòng ZenBook ở mặt lưng, UX430 đồng thời trang bị viền màn hình NanoEdge siêu mỏng chỉ 7mm, giúp đặt vừa màn hình 14” trong thân máy 13”, ZenBook UX430 thực sự là chiếc máy tối ưu cho những ai ưa di chuyển.

ZenBook UX430 trang bị vi xử lí Intel thế hệ 8 mới nhất, mạnh hơn 40% so với thế hệ 7 kết hợp cùng nhân đồ họa Geforce MX150 với kiến trúc Pascal mới nhất sử dụng chu trình chỉ 14nm, mang lại xung nhịp và tốc độ xử lí vượt trội. Với RAM 8 GB cùng SSD 256 GB, ZenBook UX430 trang bị hệ thống phần cứng đồng bộ và hiệu quả giúp mang lại thời gian khởi động gần như ngay lập tức cùng khả năng truy xuất và xử lí tối ưu.

Để hỗ trợ cho lối sống di động của người dùng hiện đại, ZenBook UX430 trang bị những tính năng hướng tới việc trải nghiệm & tận hưởng trên mọi hành trình & tình huống sử dụng. Màn hình 14” FullHD IPS với tấm nền chống chói, loại bỏ những phiền toái khi sử dụng máy ngoài trời. Bên cạnh đó, ZenBook UX430 trang bị pin lithium polymer 50Wh cho thời gian sử dụng máy lên đến 9 tiếng & công nghệ độc quyền SuperBat kết hợp cùng phần mềm Battery Health Charging kéo dài tuổi thọ pin lên hơn 2,5 lần.

Bên cạnh đó, với chuẩn WiFi Wi-Fi 802.11ac 2x2, tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 867 Mbps, nhanh gấp 6 lần so với chuẩn 802.11n. Ngoài ra, ZenBook UX430 được trang bị cổng USB Type C mới giúp việc kết nối các thiết bị trở nên thật dễ dàng. Công nghệ này còn cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với các kết nối USB 2.0 đời cũ.

Sản phẩm đã được trưng bày và bày bán trên các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc từ cuối tháng 11/2017.