Những món quà công nghệ tuyệt vời tặng chị em ngày Valentine

Chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày lễ tình nhân – Valentine Day (14/02) và việc chọn được món quà ưng ý tặng cho những người phụ nữ yêu quý khiến cánh mày râu gặp không ít khó khăn. Dưới đây là một số sản phẩm công nghệ cao cấp gợi ý dành cho ngày lễ kỉ niệm này.

1. iPhone màu vàng hồng

Nhiều nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng: phụ nữ có xu hướng thích những đồ vật có màu đỏ hoặc hồng nhiều hơn nam giới. Do vậy, hai tông màu này luôn được nửa còn lại để ý nhiều hơn khi chọn quà. Vào ngày lễ tình nhân, bạn hoàn toàn có thể ghi điểm trước vợ/ bạn gái của mình nếu tặng cho cô ấy những chiếc smartphone phong cách, thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân.

iPhone màu vàng hồng luôn đẹp nhưng không hề rẻ.

Một chiếc iPhone màu vàng hồng (Rose Gold) là lựa chọn tốt nhất trong những ngày ý nghĩa không riêng dịp Valentine. Nhìn chung, phái nữ luôn ưng ý với thiết kế cao cấp và tinh tế của iPhone và khó ai có thể chối từ những món quà đắt giá này. Ngoại trừ cặp iPhone 8/ iPhone 8 Plus năm ngoái chưa có màu hồng, đa phần các mẫu iPhone cũ hơn đều có tùy chọn màu này: iPhone 7/ iPhone 7 Plus; iPhone SE; iPhone 6/ iPhone 6 Plus.

2. Samsung Galaxy Note 8 màu hồng Anh đào

Tùy chọn màu hồng anh đào – Blossom Pink Edition của Galaxy Note 8 sẽ là món quà cực bất ngờ với những cô nàng yêu màu hồng và thích trải nghiệm tuyệt vời trên thiết bị cao cấp của Samsung. Ngoài mặt lưng và bút cảm ứng đi kèm khoác lên màu hồng, bộ phận camera và viền màn hình của máy vẫn có màu đen như bản chuẩn.

Tùy chọn Galaxy Note 8 màu hồng đã có mặt tại Việt Nam.

Hiện tại, Galaxy Note 8 màu hồng Anh đào mới chỉ được xách tay về Việt Nam với giá bán khoảng 17 triệu đồng. Chúng chưa được bán tại các nhà bán lẻ chính hãng.

3. Oppo F5 đỏ

Màu đỏ của Oppo F5 thu hút mọi ánh nhìn của chị em.

Có giá bán chỉ vào khoảng 7 triệu đồng, Oppo F5 màu đỏ cũng dễ dàng khiến chị em mê mẩn trong mùa Valentine năm nay. Khác với sản phẩm của các nhà sản xuất khác, điện thoại “chuyên gia selfie” sở hữu màn hình tới 6 inch; thiết kế màn hình tràn viền ấn tượng hơn, tích hợp nhiều chế độ làm đẹp, sẵn sàng phục vụ phái nữ chụp ảnh ảo diệu.

4. Sony Xperia XZ1 Compact hồng Twilight

Nếu người phụ nữ bạn yêu đã quen sử dụng thiết bị Android, Sony Xperia XZ1 Compact hồng Twilight sẽ là một đề xuất không tồi. Ưu điểm của sản phẩm này là dễ dàng sử dụng bằng một tay vì chỉ có màn hình nhỏ gọn cỡ 4,6 inch.

Sony Xperia XZ1 Compact có thiết kế vừa tay cầm.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm trên camera chuẩn Sony, hiệu năng mạnh mẽ, tuổi thọ pin tuyệt vời. Tất cả được gói gọn trong vỏ kim loại nguyên khối phủ màu hồng hấp dẫn.

5. Galaxy J7 Pro hồng

Tùy chọn màu hồng của Galaxy J7 Pro mới được ra mắt cách đây vài ngày và đang gây “sốt” trên thị trường bởi độ đáng yêu của nó. Thuộc phân khúc smartphone tầm trung, sản phẩm ghi điểm mạnh với người tiêu dùng nhờ thiết kế kim loại nguyên khối, màn hình tràn viền, có hình ảnh ngộ nghĩnh khi chụp ảnh và dung lượng pin lớn.

Galaxy J7 Pro màu hồng mới được bán ra.

Giờ đây, khi được khoác lên màu hồng nữ tính, thiết bị càng có sức thu hút mạnh mẽ hơn. Galaxy J7 Pro màu hồng đã được “lên kệ” với giá không đổi so với các tùy chọn màu khác – 6,99 triệu đồng.

6. Đồng hồ Apple Watch Series 3 màu hồng vàng

Nếu bạn đang cân nhắc việc tìm cho bạn gái của mình một phụ kiện hỗ trợ theo dõi thể chất, đồng hồ thông minh Apple Watch Series 3 màu hồng vàng là một gợi ý hoàn hảo nhất. Dòng thiết bị này của “Nhà Táo” cũng sang chảnh không kém so với iPhone, nhưng có giá bán thấp hơn.

Đồng hồ thông minh của Apple cũng toát lên vẻ đẹp trang trọng không kém.

Với thiết kế dây đeo màu hồng nữ tính, đây sẽ là món quà ao ước của nhiều bạn nữ sành công nghệ. Chiếc đồng hồ này hỗ trợ kết nối mạng LTE nên sẽ có khả năng hoạt động độc lập với iPhone, có nhiều tính năng cực hữu ích.

