LG ra mắt G7 One và G7 Fit cấu hình tầm trung

LG G7 One.

Bộ đôi sản phẩm mới của LG cùng chung một thiết kế màn hình 6,1 inch độ phân giải QHD+ và thỏi pin 3.000 mAh như phiên bản cao cấp nhất G7 ThinQ, nhưng có giá thấp hơn nhờ giảm thông số phần cứng.

LG G7 One là sản phẩm thú vị nhất trong danh sách khi đó là điện thoại đầu tiên của LG trong chương trình Android One từ Google. Điều này có nghĩa điện thoại sẽ chạy những thứ được gọi là Android thuần túy, không có phần mềm bổ sung ngoài những gì mà Google đã đưa vào hệ điều hành.

Máy sẽ được cập nhật lên phiên bản Android mới nhất trong thời gian nhanh hơn so với các điện thoại Android thông thường khác. Khi phát hành, LG G7 One đi kèm Android 8.1 và sẽ cập nhật lên Android 9 trong tương lai không xa.

LG G7 One tích hợp chip Snapdragon 835 hàng đầu của Qualcomm vào năm ngoái, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Mặc dù là chip cũ nhưng nó vẫn cung cấp hiệu năng rất tốt. Mặt sau của máy là camera 16 MP, trong khi mặt trước là camera 8 MP.

Đối với LG G7 Fit, máy đi kèm chip Snapdragon 821 cao cấp của Qualcomm trong năm 2016 và có thể sẽ chỉ có sẵn tại thị trường châu Á. Máy đi kèm 2 tùy chọn bộ nhớ trong 32 GB và 64 GB. Nó chỉ đi kèm Bluetooth 4.2 chậm hơn so với 5.0 mà các phiên bản G7 khác, bao gồm cả G7 One, trang bị.

LG G7 Fit.

Cả hai mẫu này đều đi kèm các tính năng bổ sung khác, bao gồm USB Type-C, IP68, nhận diện khuôn mặt, NFC và hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 của Qualcomm.

Theo LG, công ty hướng những thiết bị này đến người dùng muốn dành nhiều thời gian hơn để nghe nhạc hay xem phim thay vì chơi game. Màn hình siêu sáng 3120 x 1440p sẽ giúp bạn tận hưởng niềm vui khi xem, trong khi một số tính năng chuyên dụng cải thiện trải nghiệm âm thanh, bao gồm Quad DAC 32 bit cho tai nghe và Boombox Sound khi muốn chia sẻ âm thanh.

LG G7 One là thiết bị cao cấp hơn và là một phần của Android One nên máy sẽ trở nên thú vị hơn so với người anh em G7 Fit. Tuy nhiên thông tin giá bán của các sản phẩm đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Theo Dân Việt.