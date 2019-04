Khung iPhone 2019 rò rỉ với ba camera sau

Hình ảnh được cho là "xương" của iPhone 2019 xuất hiện với camera ba điểm xếp theo hình tam giác. Ngoài ra, cụm máy ảnh còn có đèn flash LED và cảm biến TOF để xác định chiều sâu không gian. Phần được khoét lớn nhất sẽ đặt cuộn cảm ứng cho tính năng sạc không dây.

Báo cáo nói máy ảnh trên điện thoại mới của Apple sẽ bao gồm camera chính, camera góc rộng và ống kính tele với khả năng zoom 5x. Theo WSJ, công nghệ camera này có thể chỉ được trang bị trên iPhone XI Max mà không có trên iPhone XI hay các model thấp hơn.

Largean Precision, công ty sản xuất các module ống kính cho iPhone và một số dòng điện thoại khác, cho biết có sự tăng trưởng về các đơn đặt hàng máy ảnh ba ống kính trong năm nay. Tuy nhiên công ty Đài Loan không trực tiếp nhắc đến Apple như một khách hàng tiềm năng.

Hình ảnh rò rỉ và ảnh dựng cho thấy cụm camera của iPhone mới to hơn nhiều so với các smartphone khác trên thị trường. Một số người bày tỏ thất vọng nếu sản phẩm thương mại có thiết kế giống vậy. "Họ cần sa thải đội ngũ thiết kế", "kinh khủng", "hi vọng không phải thật"... là một trong số những chia sẻ trên Twitter về thiết kế được cho là của iPhone 2019.

Theo Số Hoá.