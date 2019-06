Galaxy Note 10 có RAM “khủng” thế này bảo sao iFan ghen tỵ

Mặc dù vẫn còn vài tháng nữa mới có thông báo chính thức nhưng giới công nghệ đã có rất nhiều thông tin bên trong về Galaxy Note 10. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để biết chắc chắn liệu Samsung có loại bỏ "triệt để" các nút vật lí hay giắc cắm tai nghe hay không.

Theo các nguồn tin, sẽ có ít nhất bốn mô hình Galaxy Note 10 đang được triển khai, và hai thành viên của “đại gia đình” này vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu Geekbench, phô trương tốc độ duyệt và tiết lộ một số thông số kĩ thuật chính.

Tối đa 12 GB RAM và có tùy chọn kết nối 5G

Có bốn số model máy được biết đến liên quan đến Galaxy Note 10 và nếu thông tin của SamMobile là chính xác thì số model SM-N971 và SM-N976 sẽ là các phiên bản hỗ trợ 5G trong khi các bản "tiêu chuẩn" tương ứng là SM-N970 và SM-N975. Trước đó, Galaxy Note 9 mang số model SM-N960, khá ăn khơp với các phần tiếp theo của phiên bản kế nhiệm.

Điểm chuẩn hiệu năng của Galaxy Note 10 5G SM-N976.

Điều đó đồng nghĩa với việc SM-N976 có khả năng mạnh nhất trong tất cả các phiên bản Galaxy Note 10. SM-N976V gần như chắc chắn sẽ được phát hành trên nhà mạng Verizon (V được viết tắt trong số model), tích hợp bộ vi xử lí Snapdragon 855 giống như Galaxy S10 5G.

Galaxy Note 10 5G SM-N976V.

Tất nhiên, Galaxy S10 5G đi kèm với RAM 8 GB sẽ chỉ có bộ nhớ tối đa 512 trong với các màu Đen "Majestic Black" và Bạc "Crown Silver". Trong khi đó, nếu Galaxy Note 10 5G thực sự sẽ được nâng cấp lên RAM 12 GB, rất có thể chúng sẽ có bộ nhớ trong lên tới 1 terabyte.

Nguồn tin SamMobile khẳng định “con thú” này cũng có thể làm rung chuyển phân khúc cao cấp cùng với thiết kế mặt lưng gốm (ceramic). Hiện tại, Galaxy S10 + cũng đang có sẵn trong các thiết kế Ceramic White và Ceramic Black với bộ nhớ trong lên tới 1 TB và RAM 12 GB.

Điểm hiệu năng của Galaxy S10 và Galaxy S10+ luôn cao hơn các "đối thủ" Android.

Điều thú vị là, phiên bản SM-N976B "quốc tế" của Galaxy Note 10 5G kết hợp với chip Exynos 9825 SoC và RAM 8 GB đến Úc và các thị trường khác sẽ có thiết kế không phải gốm. Chip xử lí Exynos này vẫn sử dụng cấu ​​trúc 8nm của 9820 thay vì có quy trình sản xuất 7nm tiên tiến trong Snapdragon 855 của Qualcomm.

Hiệu suất đa lõi tốt nhất trong phân khúc Android

Thực tế là điểm chuẩn tổng hợp không phải lúc nào cũng đại diện cho khả năng thực tế của thiết bị cầm tay. Điểm số Geekbench có thể gây hiểu nhầm nghiêm trọng, đặc biệt là khi nói về các sản phẩm chưa được bán ra và đang chạy phần mềm chưa hoàn thành. Tất nhiên, vẫn thật thú vị khi so sánh kết quả ban đầu của các nguyên mẫu Galaxy Note 10 này cùng với các điện thoại Android tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Điểm hiệu năng lõi đơn của các thiết bị iOS.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi model SM-N976V tận dụng số lượng bộ nhớ vượt trội và Snapdragon 855 SoC để đánh bại SM-N976B trong hiệu suất đa lõi. Đồng thời, số điểm 10.840 của Galaxy Note 10 sở hữu RAM 12 GB đủ để vượt qua tổng số 10.600 điểm của Galaxy S10 và Galaxy S10 + đang đứng đầu bảng xếp hạng Android của Geekbench.

Đáng chú ý, phiên bản Galaxy Note 10 có số model SM-N976B đã “đánh bại” được SM-N976V trong bài kiểm tra lõi đơn, cả hai phiên bản này có thể bị lu mờ bởi “gia đình” Galaxy S10. Nguyên nhân có thể là do thiếu tối ưu hóa cho trong các đơn vị Galaxy Note 10 được phát hành trước này. Do đó, các chuyên gia công nghệ hi vọng các sản phẩm thương mại sẽ có kết quả cao hơn.

Nhiều khả năng, tốc độ (trên giấy) của Galaxy Note 10 sẽ nhanh hơn so với iPhone XS và iPhone XS Max (mặc dù chúng luôn được đánh giá cao trên mức 11.000 điểm). Đây là điều đang khen ngợi cho sự nỗ lực của Samsung trong một thời gian dài.

Theo Dân Việt.