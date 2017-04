5 smartphone tầm trung với thời lượng pin “siêu tốt” hiện nay

Công nghệ đang phát triển với một tốc độ siêu nhanh, tuy nhiên, ở một số lĩnh vực của ngành công nghiệp này, mọi thứ dường như đang "giẫm chân tại chỗ" trong nhiều năm qua. Thời lượng pin chắc chắn là một trong số đó. Suốt một thời gian dài, dù mong ước lớn lao của người dùng chỉ là làm sao có một chiếc smartphone với pin dùng đủ một ngày, thế nhưng có vẻ như chưa bao giờ mơ ước đó trở thành hiện thực. Trừ khi bạn dùng máy với một cường độ dè chừng, nếu không khả năng phải sạc lại pin sau một thời gian ngắn là cực kì cao.

Dù hầu hết smartphone trên thị trường đều rất khiêm tốn về thời lượng pin, thế nhưng may mắn là không phải toàn bộ model đều có thời gian dùng pin kém cỏi. Một số smartphone vẫn có thời lượng pin cực tốt, và khá ngạc nhiên rằng các máy này đều không thuộc phân khúc cao cấp. Chúng ở phân khúc tầm trung với giá bán dễ chịu hơn. Một điểm chung nữa là danh sách smartphone có pin khoẻ dưới đây đều dùng chip Snapdragon 625 của Qualcomm, con chip rẻ nhất được sản xuất với tiến trình công nghệ 14 nm có khả năng tiết kiệm năng lượng ấn tượng.

Những gì con chip này mang lại thật kì diệu: thời lượng pin 2 ngày, và trên một số máy, con số có thể lên tới 3 ngày. Điều này đúng ngay cả khi bạn dùng máy với tần suất cao. Vậy vì sao chúng làm được điều đó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Lenovo P2

Lenovo P2 có màn hình 5,5 inch và là model có thỏi pin lớn nhất trong danh sách: 5.100 mAh. Tuỳ đối tượng người dùng và mức độ sử dụng, máy có thể cho thời gian dùng pin từ 3 đến 4 ngày. Thử nghiệm cho thấy, dù dùng nhiều thế nào đi chăng nữa thì trong 2 ngày, bạn vẫn không thể "đốt" hết pin của nó.

P2 có thể chỉ chạy một phiên bản Android cũ (Android 6.0 Marshmallow), nhưng bạn yên tâm khi Lenovo dự tính sẽ cập nhật lên Android Nougat cho máy trong tháng 4. Giao diện người dùng trên máy cũng rất dở. Nhưng nếu sẵn sàng "hi sinh" một ít thời gian dùng pin, bạn có thể tuỳ biến giao diện với rất nhiều launcher để lựa chọn trên Google Play. Hiệu năng của máy cũng ổn khi sử dụng hàng ngày, trong khi chất lượng camera ở mức trên trung bình. Máy có tuỳ chọn quay video 4K nhưng không thể chi tiết như 4K của các smartphone cao cấp. Với mức giá rẻ của nó thì đây là điều có thể hiểu được. Và như đã nói, với thời lượng pin xuất sắc, đứng đầu danh sách, Lenovo P2 sẽ giúp bạn quên đi nỗi lo thời lượng pin "ám ảnh" mình bấy nay.

Moto Z Play

Moto Z Play là chiếc smartphone có độ mỏng ấn tượng và không có dung lượng pin cao được như P2. Thế nhưng, thỏi pin 3.510 mAh của máy lại cho thời gian dùng pin lâu đáng kể. Theo thử nghiệm, máy cho thời gian dùng pin tới 2 ngày. Z Play cũng hỗ trợ Moto Mods nên bạn có thể gắn nó vào loa, máy chiếu, hay vỏ case chứa pin tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Điểm mạnh khác của nó là giao diện người dùng tối giản - gần giống với phiên bản Android gốc của Google, cùng camera chất lượng rất tốt.

Moto G5 Plus

Moto G5 Plus có giá bán cực kì hợp lí so với cấu hình của nó - với chỉ 230 USD. Máy không cho thời lượng pin tốt được như Lenovo P2 hay Moto Z Play, nhưng vẫn sẽ đủ cho bạn dùng tới 1 ngày rưỡi. Với cường độ dùng không quá lớn, bạn thậm chí có thể chỉ phải sạc lại pin sau 2 ngày. Các điểm mạnh khác của G5 Plus gồm camera xuất sắc, và giao diện người dùng tiện dụng khi gần như đó là phiên bản Android gốc của Google.

Huawei Nova Plus

Ở những thị trường được bán ra, Huawei Nova Plus chiếm một vị thế khá tốt. Máy có thiết kế chắc chắn và một con chip tiết kiệm năng lượng bên trong, cho phép người dùng sử dụng trong 2 ngày mới phải sạc lại. Tính năng nổi trội của Nova Plus là camera selfie tốt với hàng loạt hiệu ứng. Máy cũng chạy rất mượt, điều thường thấy trên smartphone của Huawei. Giá bán của sản phẩm cũng giảm dần theo thời gian, giúp đây trở thành smartphone có cấu hình/giá bán tốt trên thị trường.

Xiaomi Redmi Note 4

Model cuối cùng trong danh sách là chiếc Redmi Note 4 giá rẻ của Xiaomi. Sự kết hợp giữa viên pin 4.100mAh và chip Snapdragon 625 giúp Redmi Note 4 cho thời lượng pin ấn tượng với thời gian sử dụng dễ dàng vượt qua mốc 2 ngày, cho phép bạn tiếp tục dùng sang ngày thứ ba. Máy cũng có giá rẻ nhất trong số 5 model, được trang bị thiết kế thân kim loại, và xử lí các tác vụ thường ngày rất mượt mà.

Theo ICTnews.