Asus công bố loạt sản phẩm mới tại Join The Republic

Ngày 10/04, Asus Republic of Gamers (ROG) vừa qua đã công bố loạt sản phẩm mới nhất thuộc thương hiệu chuyên game Republic of Gamers tại sự kiện Join the Republic: Outshine the Competition, Berlin, Đức. Loạt sản phẩm mới được giới thiệu tại đây bao gồm siêu phẩm card đồ họa ASUS ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti sử dụng tản nhiệt kép DirectCU H2O thế hệ mới kết hợp cùng quạt làm mát siêu tĩnh 0dB, chiếc card này có khả năng tản nhiệt hỗn hợp độc đáo kết hợp giữa nước và khí để mang đến hiệu năng giải nhiệt tốt nhất.

Ngoài ra, hai mẫu màn hình chuyên game mới là ROG Swift PG27VQ và PG27UQ là hai mẫu màn hình HDR có tốc độ làm tươi cực cao lên tới 144Hz. Mẫu bo mạch chủ đầu bảng ROG Maximus IX Extreme cũng ra lò và được tích hợp hệ thống tản nhiệt nước-khí kép độc đáo, có thể điều chỉnh được cả tốc độ và lưu lượng dòng chảy, khả năng bị rò rỉ nước… đầu tiên trên thế giới. ROG cũng ra mắt bộ chương trình phát triển Aura SDK tăng cường khả năng lên đèn đỉnh cao của những sản phẩm tích hợp hệ thống đèn nền Aura Sync của Asus ROG.

Theo các phương tiện truyền thông và các cuộc thăm dò trên quy mô toàn cầu. Phó chủ tịch Asus ROG – ông Jackie Hsu, đã tuyên bố rằng ROG là thương hiệu sản xuất thiết bị chuyên game số 1 thế giới. “Chúng tôi là thương hiệu sản xuất thiết bị chuyên game số 1 thế giới, vì chúng tôi luôn lắng nghe khách hàng của chúng tôi – những game thủ giỏi nhất hành tinh. ROG sẽ tiếp tục phát triển và vượt trội hơn trong “cuộc đấu” dài kì này”.

Sự kiện Join the Republic: Outshine the Competition cũng là một sự kiện lớn với các hệ thống độ đặc biệt được hỗ trợ tất cả phần cứng từ phía ASUS và trang bị hệ thống đèn nền Aura Sync độ đến từ các nhà sản xuất đối tác trên toàn thế giới mjiw CSL Computer, AbsolutePC, Azerty, ChillBlast, Gamecomputer.nl, Jimm’s PC, Komplett, LDLC.com, Life Infomatica, Materiel.net, MM-Vision, MyCom, Neobyte, Overclockers UK, PcComponentes, PC Specialist, SCAN, Tones.be và Webhallen. Ngoài ra, đến với sự kiện, bằng những sản phẩm chuyên game của Asus và mẫu máy tính mini ROG GT8 II, game thủ sẽ được tham gia trải nghiệm hai bom tấn FPS sắp ra mắt trong năm nay của Bethesda Softworks: Prey và Quake Champions.

Dòng card đồ họa Poseidon nổi tiếng của Asus ROG đã trở lại với phiên bản ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti, với công nghệ làm mát kết hợp trực tiếp DirectCU H2O mới, linh hoạt và độc đáo giữa tản nhiệt khí và tản nhiệt nước.

Song song cùng “vua Thủy Tề” Poseidon GTX 1080 Ti còn có mẫu card đồ họa ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti, được tích hợp công nghệ độc quyền của ASUS bao gồm tản nhiệt MaxContact mới cứng, cho khả năng tối ưu hóa nhiệt độ nhờ bề mặt tiếp xúc lớn hơn gấp 2 lần và phẳng hơn gấp 10 lần so với các tản nhiệt truyền thống khác.

ROG Swift PG27VQ là mẫu màn hình 27 inch mới với tấm nền cong cùng độ phân giải lên tới 1440p (2560x1440), tích hợp luôn NVIDIA G-SYNC, mang đến một trải nghiệm chơi game mượt mà trơn tru và ấn tượng. Công nghệ hiển thị Quantum-dot với mật độ điểm ảnh chi tiết mang đến cho PG27VQ một khả năng lên màu sống động và cực kì mịn màng.

ROG Swift PG27VQ là màn hình chơi game đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ đèn nền Aura Sync cho khả năng đồng bộ hóa tối đa với các linh kiện Aura Sync khác trong hệ thống, vừa cho phép người dùng tùy biến theo nhiều cách khác nhau để thể hiện phong cách game thủ không giới hạn.

ROG Swift PG27UQ là mẫu màn hình HDR chuyên game với tấm nền rộng 27 inch, tích hợp công nghệ G-SYNC và độ phân giải lên tới 4K UHD (3840x2160) nhưng tốc độ làm tươi lại có thể đạt tới 144Hz. Chiếc màn hình này sẽ mang đến cho game thủ một trải nghiệm cực kì trơn tru, đầy tốc độ với những khung hình cực kì sắc nét. Ngoài ra, độ tương phản đáng kinh ngạc, độ bão hòa màu sắc và độ sáng cao cũng giúp Swift PG27UQ trở nên cực kì đáng giá.

Để tiếp tục loạt bo mạch chủ sử dụng chipset 200 mới của Intel, ROG Strix H270I chính là mảnh ghép còn cuối cùng mà hẳn nhiều game thủ yêu thích kích thước mini-ITX đang chờ đợi. Với bộ tản nhiệt PCH+M.2 tiên tiến được tách biệt để làm mát cho SSD M.2 lên tới 20*C và hiệu năng không còn hiện tượng tắt nghẽn do nhiệt độ quá cao. Strix H270I Gaming cũng được trang bị SupremeFX S1220A, Aura Sync, hai khe M.2 PCIe 3.0 x4 và hai cổng Gigabit LAN.

ROG Rapture GT-AC5300 là router ROG đầu tiên được thiết kế chuyên biệt cho việc chơi game. Chiếc router này được trang bị tính năng ROG Gaming Center – cung cấp một hệ thống tổng quát về kiểm soát hệ thống mạng chơi game, vì vậy người chơi có thể thấy rõ trạng thái của internet có ổn định hay không cùng các thiết bị kết nối khác.

ROG Strix GD30 là một hệ thống máy tính để bàn chuyên game mạnh mẽ với thiết kế trắng đen bóng bẩy cùng ngôn ngữ thiết kế độc đáo, mặt trước có thể thay đổi cho phép người chơi tùy chỉnh phù hợp với phong cách riêng của mình. Được trang bị bộ xử lí Intel Core i7 Kaby Lake và card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1080, ROG Strix GD30 mang lại hiệu năng vượt trội cho những trải nghiệm chơi game và đa phương tiện ở một đẳng cấp cao.