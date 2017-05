iPhone 8 sẽ là chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử.

Giới công nghệ đang mong ngóng chiếc iPhone đánh dấu 10 năm ra mắt với hàng loạt tính năng mới và thiết kế khác biệt. Nhưng theo Business Insider, sản phẩm này sẽ không dễ để có thể sở hữu. Giá bán cho phiên bản thấp nhất có thể đã ở mức 1.000 USD. Con số này được tiết lộ sau khi nguồn tin khẳng định đã tiếp cận được kế hoạch liên quan đến chi phí sản xuất iPhone 8 của Apple.

Máy sẽ có bộ nhớ trong thấp nhất là 128 GB trong khi phiên bản 256 GB sẽ có giá 1.099 USD. Đây là mức cao hơn khoảng 130 USD so với iPhone 7 Plus và 230 USD so với iPhone 7 cùng dung lượng.

Giá tăng do chi phí sản xuất iPhone 8 tăng đáng kể so với các model tiền nhiệm. Trong đó, màn hình OLED cỡ 5,8 inch tràn viền giá cao hơn tới 35 USD. Cảm biến 3D tốn thêm 20 USD, bộ nhớ NAND, RAM cao cấp cũng làm tốn hơn từ 16 đến 29 USD.

iPhone 8 cũng có những trang bị đáng kể khác như màn hình chiếm gần trọn mặt trước, bộ vi xử lí cao cấp A11 mới, lược bỏ nút Home và chuyển sang xác thực bằng sinh trắc học.

Các nhà phân tích cho rằng dù mức giá cao nhưng iPhone 8 vẫn sẽ hút hàng nếu có đủ các tính năng mới kích thích người dùng. Trong đó, tính năng cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình nếu xuất hiện sẽ khiến nhiều người phải móc hầu bao. Nhu cầu mua sắm iPhone cao cấp cũng đang tăng dần qua từng năm. Điều này thể hiện qua việc doanh số iPhone 7 Plus ngày càng chiếm tỉ lệ cao hơn so với iPhone 7.

Cùng với iPhone 8, Apple sẽ vẫn bán iPhone 7s và 7s Plus ở phân khúc thấp hơn. Giá bán của bộ đôi này dự kiến từ 649 USD và 769 USD tương ứng.

Theo Số Hoá.