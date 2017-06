Chiêm ngưỡng sự thay đổi về giao diện của App Store trong iOS 11

Theo PhoneArena, App Store mới sẽ bắt đầu triển khai trong vài tháng tới, thời điểm iOS 11 dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay. Để có cái nhìn sớm về giao diện mới của App Store, bài viết dưới đây sẽ điểm qua một số điểm nhấn trong chợ ứng dụng này..

Những điểm mới trên App Store

Có rất nhiều thay đổi. Đối với những người mới tiếp cận, họ sẽ được chào đón bởi một giao diện đơn giản, gọn gàng như trong hình, đặt bên cạnh phiên bản hiện tại. Ở phía bên trái đó là màn hình Today mới. Đây là nơi thay thế tab Featured, mặc dù thực chất nó hướng đến cùng một ý tưởng: trình bày các ứng dụng mà bạn có thể muốn kiểm tra.

Giao diện App Store trên iOS 11 (trái) và cũ (phải)

Mọi người cũng nhận được danh sách Game of the Day và App of the day do các nhà quản lí của Apple lựa chọn. Danh sách này được cập nhật hằng ngày và dựa vào các chủ đề riêng như nhiếp ảnh, mua sắm… Để giúp người dùng khai thác tối đa các ứng dụng, Apple sẽ xuất bản các bài báo nhanh với các mẹo và thủ thuật cho ứng dụng phổ biến. Hoạt động cuộn danh sách cho phép bạn duyệt qua các đề xuất ứng dụng hằng ngày trước đó.

Apple thậm chí cung cấp những hướng dẫn sử dụng ứng dụng hay trên App Store.

Trò chơi có tab riêng

Theo thời gian, trò chơi đã trở thành thể loại ứng dụng phổ biến nhất trên iOS, đó là lí do tại sao Apple tập trung nhiều vào chủ đề này.

Cụ thể, App Store đã có một tab Games chuyên dụng nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong khâu tương tác. Nội dung tab Games được trình bày một cách trực quan, cho chúng ta một bản xem trước nhanh hơn, bao gồm hình ảnh và video gameplay lớn. Trang sản phẩm của Games cũng được đại tu trông tốt hơn, đồng thời giúp bạn dễ dàng truy cập vào các nhận xét và tiêu đề tương tự.

Apple sẽ đưa ra các đề xuất trò chơi dựa vào những trò chơi mà bạn đã tải về

Giống như trước đây, các game được đánh giá theo đồ thị dựa trên mức độ phổ biến vẫn tồn tại. Người dùng cũng có thể lựa chọn dựa vào những chủ đề trò chơi hay xu hướng nhất định, tuy nhiên một danh mục mới mang tên Games you might like xuất hiện cung cấp các đề xuất ứng dụng dựa trên những lần bạn tải game trước đó.

Sự xuất hiện của tab Apps

Tab Top Charts cũng được thay thế bằng một tab đơn giản gọi là Apps. Nó tuân theo các nguyên tắc nhằm cung cấp hướng dẫn đơn giản, trực quan cho tất cả các ứng dụng mới nhất và phổ biến nhất.

Tab Apps xuất hiện thay thế cho Top Charts trước đây

Bảng điều khiển rất phong phú về hình ảnh với rất nhiều video để xem. Nó cũng bao gồm danh sách các ứng dụng hàng đầu và danh mục ứng dụng bạn mong muốn, cũng như các đề xuất ứng dụng xoay quanh chủ đề quan tâm như nấu ăn, thể thao hoặc du lịch.

Nhìn chung, App Store mới được đưa ra nhằm định nghĩa lại cách người dùng iPhone và iPad tìm ứng dụng. Như đã nói từ đầu, bản cập nhật này sẽ chỉ ra mắt vào mùa thu cùng iOS 11, mà cụ thể xung quanh khoảng thời gian iPhone thế hệ tiếp theo được công bố.

Theo Thanh Niên.