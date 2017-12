5 smartphone cao cấp giá tốt dịp cuối năm

Samsung Galaxy Note FE (12,1 triệu đồng)

Sự xuất hiện của Note FE khá bất ngờ khi phân khúc cao cấp trong 2017 của Samsung đã đa dạng, nhiều lựa chọn, nhưng doanh số bán ra trong tháng 11 vừa rồi ở Việt Nam của sản phẩm lại vượt cả các đàn anh Note8 và S8. Đây là mẫu Galaxy cao cấp có giá bán tốt nhất, kiểu dáng gợi nhớ đến Note 7 năm ngoái là điểm nhấn của FE. Galaxy Note FE không có màn hình vô cực như S8 và Note8, nhưng lại cho thao tác sử dụng tiện dụng hơn với dãy phím cảm ứng quen thuộc và cảm biến vân tay đặt ở mặt trước. Cấu hình không khác nhiều Galaxy Note 7 nhưng FE có pin kiểu mới với dung lượng giảm xuống còn 3.200 mAh. Phần mềm và tính năng lại giống với Note8 và S8 hơn. Galaxy Note FE được tích hợp Samsung Pay, trợ lí ảo Bixby cùng với bút S Pen nhiều cải tiến. Ngoài bảo mật vân tay, model này cũng có bảo mật quét mống mắt và tính năng mở khoá bằng khuôn mặt.

Máy có cấu hình cao hơn Galaxy Note8 và camera được DxOMark đánh giá nằm trong nhóm những smartphone tốt nhất trên thị trường hiện nay, nhưng giá bán của U11 thấp hơn nhiều các đối thủ. So với iPhone X của Apple, model của HTC chỉ bằng nửa. U11 sử dụng chip Snapdragon 835 đi kèm RAM 6 GB. Hệ điều hành Android 7 được nâng cấp lên Android 8. Thiết kế cũng tạo được ấn tượng, dù thiếu màn hình viền mỏng tỉ lệ mới 18:9. Nhờ việc mặt lưng làm từ chất liệu kính siêu bóng, nó có thể thay đổi tông màu khi ánh sáng phản chiếu vào, ví dụ bạc nhưng sẽ có lúc trông như xanh hay đỏ hoặc có thể biến thành vàng và cam khi nhìn nghiêng.

Sony Xperia XZ1 (14 triệu đồng)

Không sánh được về thông số kĩ thuật so với các đối thủ cao cấp khác nhưng Xperia XZ1 vẫn ghi điểm khi có thiết kế tinh xảo, trải nghiệm sử dụng tốt. Màn hình 5,2 inch dù vẫn dùng độ phân giải Full HD nhưng cho chất lượng hiển thị đẹp, hỗ trợ công nghệ HDR. Không ôm đồm nhiều tính năng và sử dụng giao diện Android đơn giản giúp cho cấu hình với vi xử lí Snapdragon 835, RAM 4 GB và chạy Android 8. Pin chỉ có 2.700 mAh nhưng vẫn cho thời gian sử dụng đủ một ngày. Camera sau 19 megapixel của XZ1 có thể quay video Slowmotion với tốc độ tới 960 hình/giây và quét được vật thể dưới dạng 3D.

Samsung Galaxy S8 (16 triệu đồng)

So với Galaxy S8 Plus cũng như Galaxy Note8, giá bán của Galaxy S8 giờ thấp hơn nhiều. Nếu so với đối thủ cùng màn hình 5,8 inch viền mỏng tới từ Apple, giá model của Samsung cũng chi bằng nửa. Trong khi đó, Galaxy S8 vẫn giữ được cả ba công nghệ bảo mật quét mống mắt, vân tay cho tới nhận dạng mặt. Cấu hình của Galaxy S8 vẫn đang nằm trong nhóm cao cấp nhất, với vi xử lí Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 tùy thị trường, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB, pin 3000mAh. Một chút đáng tiếc khi sản phẩm không có camera kép dù chất lượng chụp ảnh trên Galaxy S8 đã được đánh giá cao. Camera chính 12 megapixel, khẩu độ f/1.7 trong khi camera trước 8 megapixel, khẩu độ f/1.7 hỗ trợ selfie.

Xiaomi Mi Mix 2 (11,6 triệu đồng)

Đây là thế hệ smartphone thứ hai có viền màn hình siêu mỏng của Xiaomi. Sản phẩm cũng nổi bật với thiết kế ba cạnh viền bao quanh màn hình cực mỏng khiến màn hình gần như chiếm trọn vẹn mặt trước. Mi Mix 2 cũng là smartphone hiếm hoi trên thị trường sử dụng chất liệu vỏ gốm. Model tới từ Trung Quốc được trang bị cấu hình ngang với HTC U11 dù giá bán rẻ hơn. Vi xử lí là Snapdragon 835 đi kèm 6 GB RAM. Pin có dung lượng lớn 3.400 mAh. Tuy nhiên, màn hình mới chỉ có độ phân giải Full HD thay vì QHD như hầu hết smartphone cao cấp hiện nay.

