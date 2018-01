Giao diện mới giúp App Store đạt doanh số khả quan

Theo Neowin, Apple cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công chính là việc thiết kế lại giao diện App Store trên iOS trong tháng 9 năm ngoái.

Giám đốc marketing toàn cầu của Apple Phil Schiller cho biết: “Chúng tôi rất hồi hộp xem phản ứng đối với App Store mới và phát hiện có khá nhiều khách hàng đã khám phá và thưởng thức ứng dụng và trò chơi mới. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà phát triển ứng dụng đã sáng tạo ra những ứng dụng tuyệt vời này và giúp thay đổi cuộc sống của mọi người. Riêng trong năm 2017, các nhà phát triển iOS kiếm được 26,5 tỉ USD, tăng hơn 30% so với năm 2016”.

Bên cạnh doanh số bán thiết bị phần cứng mới, Apple cũng đặt một số kì vọng giúp tăng thu nhập từ App Store mới, cho biết việc làm cho hoạt động khám phá ứng dụng và trò chơi mới trở nên thú vị và dễ dàng hơn đã giúp thúc đẩy khách hàng ghé thăm App Store với số lượng lên đến nửa tỉ/tuần.

Một số ứng dụng phổ biến nhất trên App Store được tải về bao gồm Animal Crossing: Pocket Camp, Monument Valley 2, King of Glory, Calm and Affinity Photo, Clash of Clans, Candy Crush Saga, Enlight Videoleap, 1Password và Hulu.

Vào tháng 12, Pokémon Go đã đứng đầu bảng xếp hạng App Store sau khi nhận được bản cập nhật bao gồm một phần của trò chơi được phát triển xung quanh khung ARKit của Apple, cung cấp một trải nghiệm chơi chi tiết hơn và thực tế hơn.

Được biết, kể từ khi khởi đầu của App Store vào tháng 7/2008, các nhà phát triển ứng dụng iOS đã kiếm được hơn 86 tỉ USD.

Theo Thanh Niên.