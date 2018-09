8 lí do bạn nên mua iPhone 7 thay vì iPhone Xr, Xs và Xs Max

Apple vẫn đang bán iPhone 7 và 7 Plus dành cho những ai muốn trải nghiệm điện thoại dưới 600 USD (13,99 triệu đồng). iPhone 7 vẫn là một smartphone tuyệt vời và có thể đứng vững khi đối mặt với các smartphone mới nhất của Apple, và nó vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai đang sử dụng iPhone 4, 5 và thậm chí cả 6 khi nâng cấp.

1. Rẻ tiền hơn

Đây là điều quan trọng nhất. iPhone 7 hiện nay có giá từ 450 USD (10,49 triệu đồng) và iPhone 7 Plus có giá từ 570 USD (13,29 triệu đồng). Đối với iPhone 7, con số này rẻ hơn 300 USD (6,99 triệu đồng) so với giá khởi điểm của iPhone Xr, 550 USD (12,83 triệu đồng) so với iPhone Xs và 650 USD (15,16 triệu đồng) so với iPhone Xs Max. Đối với iPhone 7 Plus, nó thấp hơn 180 USD (4,2 triệu đồng) so với iPhone Xr, 430 USD (10,03 triệu đồng) so với iPhone Xs và 530 USD (12,36 triệu đồng) so với iPhone Xs Max.

Bạn thậm chí có thể mua iPhone 7 tân trang từ cửa hàng của Apple với giá thấp hơn. Bạn có thể nghĩ rằng từ “tân trang” không cho sản phẩm tốt nhưng trong thực tế, mọi thứ rất tích cực với các sản phẩm này, đặc biệt khi bạn cũng được bảo hành 1 năm như các thiết bị mới.

2. Có cùng trải nghiệm iOS 12 tuyệt vời

Mặc dù trả tiền ít hơn đáng kể cho iPhone 7 nhưng bạn vẫn có thể chạy phiên bản iOS, iOS 12. Nó bao gồm hiệu suất tốt hơn cho iPhone cũ hơn, cũng như cập nhật hệ thống thông báo và các tinh chỉnh tuyệt vời khác, giúp hệ điều hành iPhone tốt hơn và dễ sử dụng hơn.

Dù ra mắt đã được 2 năm nhưng iPhone 7 vẫn chạy tốt iOS 12.

3. Nhẹ và mỏng hơn

Cả iPhone 7 và 7 Plus hầu hết đều nhẹ hơn tất cả các iPhone mới, mặc dù iPhone 7 Plus nặng hơn iPhone Xs giá 1.000 USD. Các sản phẩm 2016 cũng mỏng hơn một chút so với iPhone 2018.

4. Có nút Home và Touch ID

Nếu bạn chưa sẵn sàng chấp nhận Face ID hoặc các cử chỉ mới để điều hướng xung quanh iOS 12, iPhone 7 vẫn đi kèm với nút Home cũ và cảm biến vân tay Touch ID. Chúng sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm iPhone đã thân thuộc, trong khi Face ID và cử chỉ mới có thể khiến một số người phải quen dần.

5. Máy ảnh vẫn tuyệt vời

Những bước tiến đáng kể đã được thực hiện với máy ảnh mới trên các iPhone mới với các tính năng như Smart HDR, nhưng iPhone 7 vẫn có những bức ảnh chụp tuyệt vời. iPhone 7 Plus thậm chí còn đi kèm với một hệ thống camera kép, với một trong những ống kính có khả năng tele 2x.

6. Có màn hình độ phân giải cao hơn iPhone Xr

Đáng ngạc nhiên, màn hình 6,1 inch của iPhone Xr sẽ có độ phân giải 828p, chỉ cao hơn so với iPhone 7 inch màn hình 4,7 inch độ phân giải 750p, nhưng lại thấp hơn so với iPhone 7 Plus màn hình 5,5 inch độ phân giải 1080p. Điều đó có nghĩa là iPhone 7 Plus có màn hình sắc nét hơn so với một chiếc iPhone hoàn toàn mới.

Bạn vẫn chưa thấy điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm xem trên iPhone Xr, nhưng ít nhất bạn cũng biết rằng iPhone 7 Plus cung cấp hình ảnh sắc nét hơn so với độ phân giải 1080p.

7. iPhone 7 có 3D Touch, iPhone Xr thì không

Trong một động thái bất ngờ khác, iPhone Xr không đi kèm với tính năng 3D Touch của Apple, cho phép bạn nhấn mạnh một ứng dụng để nhận các phím tắt hữu ích. Nó có thể không phải là tính năng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, nhưng người dùng 3D Touch có thể muốn tránh iPhone Xr và chọn một điện thoại có 3D Touch như iPhone 7.

3D Touch cũng là điều bị thiếu vắng trong iPhone Xr.

8. iPhone 7 vẫn có chip mạnh mẽ

Bằng cách bán iPhone 7 với chip A10, Apple về cơ bản nói rằng nó vẫn là một chip hàng đầu phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của công ty. Trong thực tế, iPhone 5s sử dụng chip Apple A7 nhưng vẫn chạy tốt iOS 12.

