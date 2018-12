Váy thông minh tiết lộ những con số khủng khiếp tại hộp đêm

Diện Dress for Respect trước khi vào hộp đêm.

Chiếc váy thông minh có tên Dress for Respect chứa các cảm biến ở xung quanh để ghi lại mức độ thường xuyên người phụ nữ bị “va chạm”. Nó đã cho thấy các chủ nhân đã bị sờ mó đến 157 lần trong vòng 3 giờ 47 phút khi xuất hiện tại một hộp đêm, tương đương khoảng 40 lần một giờ.

Dress for Respect được tạo ra bởi công ty đồ uống Schweppes hợp tác với Oglivy - một công ty chuyển tiếp thông tin theo thời gian thực qua Wi-Fi, nhờ vậy có thể nhận diện ngay các hành vi sàm sỡ nhắm vào chủ nhân chiếc áo khi điều đó xảy ra. Kết hợp camera theo dõi CCTV, các cảm biến nhiệt trên chiếc váy sáng lên khi những người đàn ông ở xung quanh chạm vào cánh tay, lưng và phần dưới của chủ nhân, nếu người phụ nữ muốn tránh né.

Dress for Respect được gắn trên mình rất nhiều cảm biến phát hiện hành vi sờ mó.

Tổng cộng có 3 phụ nữ đã tham gia vào thí nghiệm, bao gồm Juliana Schulz, Tatiana Rosas và Luisa Castro. Họ cùng mặc The Dress for Respect. Sau khi cuộc thử nghiệm được tiến hành, nhóm nghiên cứu đã mời những người đàn ông tiến hành “sàm sỡ” xem lại các cảnh quay và họ đã thực sự sốc cũng như xấu hổ với hành vi của mình. Thật may mắn khi họ đã được… che mặt.

Cô Tatiana cho biết: “Một người phụ nữ không phải là con vật để người khác thích làm gì thì làm”. Còn Julian khuyến khích những người đàn ông rằng “nói chuyện thì không cần chạm vào nhau”, trong khi Luisa nói: “Tôi là một người dễ gần. Tôi sẵn sàng bỏ 5 phút để nói chuyện”.

Dữ liệu được thu thập và hiển thị trên màn hình máy tính kết nối theo thời gian thực.

Sờ mó phụ nữ là một trong những vấn nạn thường xảy ra tại các hộp đêm. Theo thống kê ở Brazil, có đến 86% phụ nữ đã bị quấy rối khi đến các hộp đêm. Và 4 trong số 10 phụ nữ đến từ quốc gia Nam Mỹ này tuyên bố họ đã bị quấy rối tình dục khi ở trên các phương tiện công cộng, trường học hoặc nơi làm việc.

Theo Dân Việt.