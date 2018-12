Nokia 3.1 Plus độc quyền trên Shopee với giá gần 3,5 triệu đồng

Ngày 15/11, HMD Global, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng, vừa chính thức ra mắt điện thoại Nokia 3.1 Plus tại thị trường Việt Nam nhằm mang tới những trải nghiệm nội dung đa dạng với màn hình 6-inch HD+ và thời lượng pin kéo dài lên đến 2 ngày.

Nokia 3.1 Plus là chiếc smartphone có một mức giá vô cùng hợp lí sở hữu camera kép. Nằm trong đại gia đình Android One, Nokia 3.1 Plus cung cấp những tính năng tốt nhất của Google với các bản bảo mật được cập nhật hàng tháng.

Ông Kyler Tan – Giám đốc Điều hành HMD Global tại Việt Nam chia sẻ, “Chúng tôi nhận thấy rằng Nokia 3.1 là thiết bị có khả năng truy cập và tính năng vượt trội được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Với những phản hồi tích cực từ người dùng, chúng tôi quyết định tận dụng những trải nghiệm này từ Nokia 3.1 để phát triển dòng Nokia 3.1 Plus với những cải tiến mới như thiết kế không gian màn hình lớn hơn cùng thời lượng pin lâu hơn. Tất cả đều sẽ có trong Nokia 3.1 Plus. Chúng tôi nghĩ rằng chiếc smartphone này sẽ là một sản phẩm nổi bật dành cho những người hâm mộ tại Việt Nam”.

Nokia 3.1 Plus mang lại trải nghiệm tuyệt vời với màn hình 6 inch HD+ và tỉ lệ khung hình 18:9, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn nội dung từ những ứng dụng, video yêu thích và thoải mái nhất khi truy cập mạng xã hội. Với dung lượng 3.500mAh, thời lượng pin sẽ được kéo dài 2 ngày sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Netflix trên thiết bị Nokia 3.1 Plus mà không cần nạp tiền.

Nâng tầm trải nghiệm chụp hình của bạn với hình ảnh sắc nét, Nokia 3.1 Plus được trang bị chế độ tự động lấy nét nhanh chóng, chính xác ngay cả trong điều kiện thiếu sáng nhờ vào camera chính 13MP tích hợp công nghệ lấy nét theo pha (Phase Dection Auto Focus). Camera sau còn bao gồm bộ cảm biến 5MP tạo chiều sâu như ảnh được chụp tại studio chuyên nghiệp với hiệu ứng bokeh, không những vậy bạn còn có thể chỉnh sửa ảnh ngay sau khi chụp.

Với sự cân bằng giữa bộ vi xử lí MediaTek Helio P22 và Octa-core mang lại hiệu suất cao vượt trội, Nokia 3.1 Plus đem đến hiệu năng cần thiết cho mọi nhu cầu của bạn đồng thời sử dụng ít lõi hơn trong các tác vụ cơ bản để đạt hiệu quả tối ưu. Chipset này cũng tăng cường hiệu quả khi xem video để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Nokia 3.1 Plus được chế tác từ một khối kim loại với mặt lưng bằng nhôm gia công tinh xảo bằng máy CNC mang lại một thiết kế liền mạch và nguyên bản. Điểm ấn tượng của Nokia 3.1 Plus là đường cắt kim cương và viền kính cong 2.5D được thiết kế chuẩn xác tạo cảm giác chắc chắn khi cầm tay.

Thiết bị Nokia 3.1 Plus được cài đặt sẵn ứng dụng Android One, vì vậy bạn sẽ có thể tận hưởng ngay các tính năng mới nhất và tuyệt vời nhất, bao gồm Google Lens, tính năng đa nhiệm Ảnh-trong-Ảnh và Google Play. Bạn sẽ thoải mái trải nghiệm và tận hưởng các tính năng từ điện thoại nhờ chức năng tiết kiệm pin do ứng dụng AI và Adroid One đã giới hạn những ứng dụng không cần thiết.

Nokia 3.1 Plus (Phiên bản màu Xanh Baltic) sẽ được bán độc quyền trên trang Shopee từ ngày 15/11 với mức giá 3,890,000 VNĐ cho phiên bản RAM/ROM – 3 GB/32 GB.