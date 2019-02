Samsung trình làng Galaxy Buds rẻ hơn AirPods, hỗ trợ sạc không dây

Mẫu tai nghe không dây của Samsung mang tên Galaxy Buds được chào bán với giá 130 USD (khoảng 3 triệu đồng) từ ngày 8/3 hoặc được đóng gói kèm theo các phiên bản Galaxy S10 và S10 Plus. Tại châu Âu, chúng sẽ được bán ra từ ngày 29/3 với giá 149 EUR.

Khi so sánh với AirPods, Galaxy Buds không chỉ rẻ hơn mà còn nổi bật hơn về nhiều tính năng. Nó sử dụng hộp đựng hình viên thuốc trông gọn gàng hơn nhiều so với hộp đựng AirPods. Với thời lượng pin 6 giờ cho mỗi chồi, nó ấn tượng hơn so với AirPods. Hộp đựng kiêm sạc cho phép Galaxy Buds kéo dài thêm 7 giờ, khiến tổng thời lượng pin 13 giờ thấp hơn AirPods, tuy nhiên người dùng tai nghe Samsung sẽ không phải tạm dừng sử dụng tai nghe để sạc lại.

Một tính năng khá tốt trên Galaxy Buds để tạo ra khác biệt so với hầu hết tai nghe không dây khác chính là khả năng sạc không dây. Samsung đã tích hợp tính năng sạc không dây ngược vào các thiết bị Galaxy S10, do đó người dùng có thể sạc pin cho tai nghe từ một lượng nhất định năng lượng dự phòng từ điện thoại này. Nó sẽ hữu ích trong hai tình huống: trường hợp khẩn cấp và khi bạn muốn khoe với bạn bè.

Sản phẩm sẽ đi kèm với Galaxy S10 và S10 Plus hoặc được mua riêng.

Samsung cũng tập trung mạnh vào âm thanh trên Galaxy Buds được điều chỉnh bởi AKG. Mặc dù thương hiệu thuộc sở hữu của Samsung (thông qua quyền sở hữu Harman) được đánh giá cao trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp nhưng câu hỏi đặt ra là liệu các kĩ sư tại AKG có thực sự hoàn thiện âm thanh trên tai nghe không dây như Galaxy Buds hay không. Về cơ bản, nó giống như cách các thương hiệu máy ảnh như Leica và Hasselblad đang được Huawei và Motorola khai thác để quảng bá cho điện thoại và phụ kiện của chúng.

Nhìn chung, Galaxy Buds gây hấp dẫn nhờ kích thước nhỏ gọn và thiết kế cong giống như viên sỏi. Chúng được các nhà phê bình đánh giá cao, đặc biệt khi mức giá bán thấp hơn so với AirPods. Nó hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy thị trường tai nghe không dây tiến lên phía trước.

Chồi tai nghe được thiết kế trông bắt mắt hơn so với AirPods khi đặt vào tai người nghe.

Theo Dân Việt.