Dữ liệu người dùng Facebook lại bị rò rỉ, lên đến hơn 540 triệu

Một trong những bộ dữ liệu đến từ một công ty Mexico có tên Cultura Colectiva, nơi lưu trữ dữ liệu người dùng nặng tới 146 GB, với hơn 540 triệu hồ sơ. Điều này bao gồm lượt thích, bình luận, phản hồi cảm xúc, Facebook ID… Các nhà nghiên cứu đã liên hệ với Cultura Colectiva và Amazon Web Services để cho họ biết rằng dữ liệu được công khai, với e-mail đầu tiên được gửi vào ngày 10/1/2019. Tuy nhiên, mãi đến ngày nay cơ sở dữ liệu mới được bảo mật.

Bộ sưu tập khác đến từ một ứng dụng Facebook có tên At the Pool. Trong khi lượng dữ liệu nhỏ hơn nhưng nó chứa nhiều dữ liệu liên quan hơn. Điều này là vì ngoài các cột cho người dùng, sự kiện, sách và hơn thế nữa, nó còn chứa 22.000 mật khẩu được lưu trữ trong văn bản thuần túy. Giống như các cơ sở dữ liệu khác, cơ sở dữ liệu này được cấu hình để cho phép tải xuống các tập tin công khai, vì vậy nó có thể nguy hiểm hơn nhiều.

May mắn là công ty đứng sau At the Pool đã nhanh chóng giải quyết tình huống với việc bảo mật dữ liệu sớm, trước khi nhóm nghiên cứu thông báo cho các nhà phát triển. Ứng dụng đã thực sự ngừng hoạt động vào năm 2014, và ngay cả trang web của công ty mẹ dường như cũng không thể truy cập được.

Trong tình huống này, Facebook không liên quan trực tiếp đến việc rò rỉ dữ liệu người dùng, nhưng tác động tiềm năng của nó vẫn còn khá đáng kể. Hi vọng rằng các vấn đề như thế này có thể được giảm thiểu trong tương lai.

Theo Tạp chí công nghệ.