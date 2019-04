Máy quét vân tay siêu âm trên Galaxy S10 có thể bị lừa để mở khóa thiết bị

Galaxy S10 và S10+ đều được trang bị một máy quét dấu vân tay dưới màn hình siêu âm. Không giống như các máy quét quang học có thể tìm thấy trên nhiều thiết bị Android, máy quét siêu âm sử dụng âm thanh để vạch ra dấu vân tay của người dùng ở chế độ 3D. Điều này chính xác hơn so với kết hợp hình ảnh 2D được sử dụng với đầu đọc sinh trắc quang.

Mặc dù vậy, các bước thực hiện từ darkshark sở hữu Galaxy S10 đăng trên Imgur đã cho thấy công nghệ mới này không phải là hoàn toàn an toàn. Anh ta đã sử dụng máy in 3D để in dấu vân tay của mình, sau đó đánh lừa máy quét dấu vân tay trên điện thoại của anh ấy để mở khóa thiết bị.

Ông cho biết, sau khi đánh lừa đã có thể được cấp quyền truy cập các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại với tổng thời gian 15 vài phút, bao gồm in ấn vân tay 3D và truy cập ngân hàng.

Để thực hiện bản in 3D, darkshark đã sử dụng điện thoại của mình, chụp một bức ảnh dấu vân tay của mình được tìm thấy ở bên cạnh li rượu. Ông chỉ ra rằng ai đó có thể sử dụng máy ảnh DSLR và phóng to hình ảnh của dấu vân tay. Ảnh của bản in đã được nhập vào Photoshop với độ tương phản được tăng lên và mặt nạ alpha được tạo. Sau đó, ông đã xuất nó sang 3ds Max của Autodesk để tạo ra một mô hình 3D nâng cao của bản in. Máy in nhựa AnyCubic Photon LCD sau đó đã được sử dụng để tạo ra hình ảnh 3D của dấu vân tay, đánh lừa máy quét và mở khóa điện thoại.

Theo Tạp chí công nghệ.