“Quẩy” cuồng nhiệt trong bữa tiệc sắc màu - Color me run cùng Vietnamobile

“Đường chạy sắc màu - Color Me Run” được biết đến như một sự kiện thường niên độc đáo khi kết hợp giữa thể thao, cụ thể là chạy bộ với một chương trình ca nhạc hết sức ấn tượng, nhằm mang đến cho người tham gia những trải nghiệm mới lạ nhất. Tại Color me run năm nay, giới trẻ Hà Nội đã vượt qua thử thách quãng đường chạy ngập màu sắc 5 km cùng những chướng ngại vật đầy ngộ nghĩnh, dễ thương, và “tắm” mình trong âm nhạc EDM sôi động. Sân khấu hoành tráng tại Vinhomes Riverside gần như “vỡ òa” với sự xuất hiện máu lửa của Suni Hạ Linh và Sobin Hoàng Sơn, DJ Tujamo, đem đến những bản remix các ca khúc đang hot nhất hiện nay.

Năm nay, sự kiện Color Me Run có sự hiện diện của nhà mạng Vietnamobile và MOOV (ứng dụng âm nhạc trực tuyến hàng đầu của Hong Kong) với tư cách là hai nhà đồng tài trợ đã làm cho sức nóng của Color Me Run được đẩy lên hơn bao giờ hết! Đặc biệt tại Color Me Run diễn ra ngày 27/5 tới ở Khu đô thị Sa La, quận 2, TP.HCM, Vietnamobile tung ra chương trình hấp dẫn: khách hàng khi mua sim Pizza của Vietnamobile chỉ với giá 30.000 VNĐ sẽ có cơ hội may mắn nhận 400 vé tham dự Color Me Run. Đây thực sự là món quà hết sức giá trị dành cho các ban trẻ may mắn có cơ hội được tham gia vào các chương trình sôi động của Color Me Run 2017.

Ngoài ra, các bạn trẻ khi đến với sự kiện còn có cơ hội trải nghiệm 3G tốc độ cao cùng trò chơi thực tế tăng cường mới nhất vừa được Vietnamobile cho ra mắt mang tên DRAPPY AR tại quầy hàng của Vietnamobile. Theo đó, người thắng cuộc sẽ có cơ hội “rinh” về những phần quà vô cùng hấp dẫn.