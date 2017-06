Google Home ‘nghe’ tốt hơn loa thông minh của Amazon

Loa thông minh có khả năng trả lời các câu hỏi của người dùng ngày nay có lẽ đã không còn là một món đồ công nghệ quá xa lạ. Sở dĩ có thể tương tác và đưa ra các đáp án khi người dùng yêu cầu là vì hầu hết món đồ công nghệ này đều được nhà sản xuất tích hợp các “nàng” trợ lí ảo thông minh. Tuy đều được xem là những sản phẩm loa thông minh, nhưng hẳn người dùng quan tâm nhóm sản phẩm điện tử tiêu dùng này đều luôn tự hỏi liệu độ chính xác trước các câu hỏi của từng sản phẩm sẽ đến đâu.

May mắn là nghiên cứu mới nhất đã phần nào trả lời được câu hỏi này. Cụ thể hơn, theo nghiên cứu của 360i (công ty có trụ sở tại Mỹ chuyên về công cụ tìm kiếm, tiếp thị, mạng xã hội và phát triển web), mẫu loa thông minh Google Home có độ chính xác cao hơn hẳn so với mẫu loa thông minh Amazon. Theo đó, trong bài kiểm tra với 3.000 câu hỏi do 360i đề ra, mẫu loa thông minh Google Home đã trả lời chính xác hơn sáu lần so với Amazon Echo. Nghiên cứu cũng cho thấy Echo có “sở trường” trong các truy vấn liên quan đến mua sắm, trong khi Google Assistant lại thành thạo hơn trong việc thu thập tất cả các dạng dữ liệu tìm kiếm khác cho mẫu loa thông minh của hãng.

Được biết, Google Home vào thời điểm ra mắt đã được kì vọng sẽ rất “mạnh” về khả năng tìm kiếm bởi sản phẩm không chỉ là “đứa con” của gã khổng lồ Google mà còn được ưu ái ứng dụng nhiều yếu tố tăng cường tối đa cho khả năng này mà cụ thể hơn là trợ lí ảo Google Assistant. Tuy vậy, Amazon Echo vẫn tỏ ra lợi thế hơn vì theo Adweeek, sản phẩm đang nắm giữ đến 70% thị phần loa thông minh. Google Home dù thông minh hơn, nhưng theo giới quan sát sẽ vẫn phải mất khá nhiều thời gian để đạt được thành công do ra đời sau và cũng đang phải đối mặt với một đối thủ nặng kí khác là HomePod của Apple.

Theo PCWorld VN.