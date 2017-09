iPhone 8 Plus chưa được bán ra nhưng phí bảo hành đã tăng

Bây giờ nếu muốn mua dịch vụ bảo hiểm AppleCare+ cho các sản phẩm iPhone Plus bạn sẽ phải trả thêm tiền. Cụ thể trên trang web của Apple, gói bảo hiểm dành cho iPhone 6S Plus và 7 Plus vừa tăng lên 149 USD. Dịch vụ này cũng dự định tăng giá cho iPhone 8 Plus sắp tới.

AppleCare+ là gói bảo hiểm cho hầu hết các phiên bản iPhone của Apple. Trước đây, khi người dùng muốn iPhone được bảo hành họ sẽ phải trả 129 USD. Trừ khi bị mất cắp, mọi sản phẩm iPhone sẽ được sửa chữa hoặc đổi trả nếu có bất cứ hỏng hóc nào. Tuy nhiên, các chủ sở hữu của 3 sản phẩm ra muộn hơn ( 6, 7, 8 Plus) sẽ không phải trả thêm bất cứ phí nào liên quan đến bảo hành nữa. Khác với trước đây, bạn sẽ trả 99 USD cho AppleCare+ và trả thêm 79 USD nếu muốn đổi một chiếc iPhone bị hư hỏng thành một cái mới.

Nhưng nếu bạn muốn mua một gói bảo hiểm cho iPhone X giá 999 USD - sản phẩm đắt nhất của Apple cho đến thời điểm này, bao gồm cả thuế cho sản phẩm nữa thì sẽ phải trả thêm chính xác là 199 USD.

Như vậy, AppleCare+ đã tăng giá 2 lần kể từ khi nó được ra mắt thời iPhone 4, đồng thời mở rộng phạm vi bảo hành lên tới 2 năm và hỗ trợ miễn phí 90 ngày. Tất nhiên, để mua được gói bảo hiểm AppleCare +, Apple sẽ phải kiểm tra vật lí thiết bị để đảm bảo không hư hỏng. Người dùng cũng phải có bằng chứng về việc mua hàng như biên lai.

Ngoài ra, giá một gói bảo hiểm cho các sản phẩm khác của Apple như iPhone SE, iPads và đồng hồ thông minh AppleWatch vẫn giữ nguyên.

Theo ICTnews.