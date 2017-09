Những mẫu điện thoại tuyệt vời giá rẻ có thể thay thế iPhone X

Để làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi đã chia nhỏ các lựa chọn thay thế cho iPhone X thành 2 mảng khác nhau: những mẫu điện thoại thuộc hệ điều hành Apple (đối với những người không muốn chuyển sang hãng khác), và mọi loại thương hiệu khác (cho người cuối cùng cũng đang cân nhắc chuyển sang dùng Android).

Các mẫu iPhone khác

Do bản chất của các phiên bản điện thoại iPhone của Apple được kiểm soát bằng hệ điều hành iOS, bởi lẽ tự nhiên này sẽ có ít lựa chọn hơn khi nhắc đến các mẫu iPhone khác có thể thay thể cho iPhone X. Bây giờ bạn luôn có thể chọn một chiếc iPhone 8 với giá 699 USD hoặc iPhone 8 Plus với giá 799 USD và có thể tiết kiệm được 200 hoặc 300 USD, tuy nhiên bạn vẫn có thể chọn được nhiều lựa chọn khác tốt hơn và giá chắc chắn cũng sẽ tốt hơn.

Xét cho cùng, ưu điểm chính lớn nhất của chiếc iPhone 8 mới so với các phiên bản cũ hơn đó là sạc pin không dây và chip A11 Bionic của Apple. Nếu bạn dành phần lớn thời gian sử dụng điện thoại vào mạng xã hội, nhắn tin, hay lướt web, thì hiệu suất nâng cấp mà bạn có thể sử dụng từ bộ chip xử lí A11 Bionic là quá mức. Và kể từ khi iPhone 8 và iPhone X là những mẫu điện thoại đầu tiên có tính năng sạc không dây, Apple đã tận dụng lợi thế của tính năng này để buộc bạn phải mua một bộ sạc không dây nữa nhằm phục vụ tính năng sạc mới của mình. Mục đích của bài này là cố gắng đưa ra những phương án tiết kiệm hơn cho bạn mà vẫn có thể lấy cho mình một thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng cùng với chất lượng, giá cả tốt nhất.

iPhone 7

Điểm nổi bật chính giữa giá cả và tính năng là chiếc iPhone 7 rất tốt với giá khởi điểm là 549 USD – bằng khoảng một nửa so với giá của một chiếc iPhone X. Chắc chắn rằng bạn sẽ không nhận được màn hình cong không viền rất đẹp của iPhone X, nhưng bạn sẽ có nút Home vật lí quen thuộc với Touch ID thay vì công nghệ nhận dạng khuôn mặt mới của Apple. Và nếu bạn chuyển sang iPhone 7 Plus với giá 669 USD, thậm chí bạn sẽ có được camera kép 12 MP giống với chiếc iPhone 8 mới, và cũng không quá khác so với camera của iPhone X (sự khác biệt chính của X đó là có hình ảnh quang học ổn định trên cả hai camera, thay vì chỉ trên camera chính của iPhone 7 và 8).

iPhone SE

iPhone SE một thời nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tuyệt vời

Thế còn iPhone SE thì sao? Với giá 350 USD, nó chắc chắn sẽ rất rẻ, với giá gần một phần ba chi phí cho một chiếc iPhone X. Nó cũng khá nhỏ nhắn, đó là điểm lợi thế phù hợp hơn cho những ai có đôi tay nhỏ và không muốn cầm một chiếc điện thoại quá lớn. Tuy nhiên, trừ khi bạn đang có kế hoạch để mua một chiếc iPhone SE trong tháng này, thì nó có thể giữ nguyên giá trị cho đến mùa xuân, đến khi Apple dự kiến ​​sẽ công bố một phiên bản sửa đổi cho iPhone SE.

Các mẫu Android khác

Trong các mẫu điện thoại của Android, có rất nhiều lựa chọn cho đối thủ cạnh tranh của iPhone X với giá cả phải chăng hơn. Nhưng bạn sẽ phải sẵn sàng chuyển sang một hệ điều hành khác, và có thể từ bỏ (hoặc ít nhất là dành thời gian chuyển đổi) việc mua hàng trên iTunes và App Store của mình. Nhưng nếu bạn có thể nuốt trôi được quá trình chuyển đổi này, nó sẽ có giá trị tiết kiệm trong thời gian dài.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8

Trong khi tôi chắc chắn sẽ không gọi Galaxy S8 là rẻ, với giá cho chiếc Samsung 5.8 inch từ 600 USD đến 700 USD, nó cho phép tiết kiệm đáng kể mà không phải mất nhiều tính năng, cấu hình. S8 cũng có cả công nghệ nhận dạng đôi mắt và nhận dạng khuôn mặt để mở khóa điện thoại của bạn và trong khi mở khóa bằng khuôn mặt không phải là an toàn nhất, bạn cũng có thể lựa chọn đầu đọc dấu vân tay gắn phía sau (điều mà bạn sẽ không nhận được trên iPhone X).

Bạn cũng có được một thiết kế tuyệt đẹp với màn hình không viền cong mà không có những thứ lung tung xấu xí ở phía trên và nó là một trong những màn hình tốt nhất trên thế giới. Và bởi vì S8 cũng được bọc kính phía sau giống như iPhone X, bạn cũng có thể sạc không dây, tiện hơn những vật dụng đi kèm của iPhone như một jack cắm tai nghe và một cổng USB-C.

OnePlus 5

OnePlus 5 có hình dáng thiết kế khá giống với iPhone

Chiếc điện thoại này đã gặp rất nhiều rắc rối khi hình dáng rất giống iPhone, nhưng nếu bạn là người đang cân nhắc việc chuyển sang hãng khác từ Apple trong khi cố gắng giảm thiểu các vấn đề khó khăn trong việc chuyển đổi, đó không phải là điều gì xấu. Giống như iPhone X, OnePlus 5 có màn hình OLED tuyệt đẹp với camera kép phía sau, trong khi vẫn giữ các tính năng giống như bộ cảm biến vân tay phía trước. Các tính năng chính bạn sẽ không nhận được là sạc không dây và khả năng chống nước IP-68. Tuy nhiên, với mức giá khởi điểm là 479 USD, thật khó có thể tìm lỗi của OnePlus 5 quá nhiều. (Một lưu ý: Chiếc OnePlus 5 chỉ tương thích với các hãng viễn thông GSM như AT&T và T-Mobile, vì vậy những người đang dùng Verizon và Sprint ở Mỹ sẽ cần tiếp tục tìm kiếm.)

Moto G5 Plus

Moto G5 Plus

Xuống thấp giá hơn nữa đến một mức mà Apple đơn giản không thể cùng so sánh, chúng tôi muốn giới thiệu chiếc Moto G5 Plus, mà cho đến nay, nó là mẫu điện thoại chi phí phải chăng tốt nhất trong năm. Giá chỉ từ 230 USD, chiếc G5 Plus 5.2 inch giá chỉ bằng khoảng một phần năm của iPhone X và nó có đầu đọc cảm biến vân tay gắn trên mặt trước với điều khiển cử chỉ tiện dụng, phiên bản cổ điển của Android, khe cắm tai nghe và khả năng tương thích với bất kì hãng viễn thông nào tại Mỹ. Và nếu bạn là thành viên của Amazon Prime và không quan tâm đến việc xem quảng cáo trên màn hình khóa của mình, bạn có thể đẩy giá đó xuống còn 185 USD bằng cách mua G5 Plus thông qua chương trình Prime Exclusive của Amazon. Ohhh, và trước khi tôi quên, nếu bạn muốn một cái gì đó giống như G5 Plus nhưng đang tìm kiếm một chiếc điện thoại với thiết kế và cấu hình cao cấp hơn, Moto Z2 Play chỉ từ 408 USD và bao gồm các nâng cấp như hỗ trợ MOD, màn hình AMOLED và màn hình AMOLED 5.5 inch cỡ lớn hơn .

Phần còn lại của thị trường

Có một số đối thủ xứng đáng khác như LG V30 sắp ra mắt hoặc bất cứ thứ gì mà Google đang có kế hoạch làm với chiếc Pixel tiếp theo vào tháng 10, nhưng những chiếc điện thoại này sẽ chính thức ra mắt. Tiếp theo, các mẫu điện thoại cũ hơn như chiếc Pixel truyền thống, do đó sân chơi thực sự cho mảng công nghệ di động thông minh sự thực sự được mong chờ một vài tháng nữa khi chúng tôi có thời gian kiểm chứng vào mùa thu, mùa của những ngày lễ giảm giá bắt đầu. Nhưng điều thực tế là, đối với những người không muốn bỏ ra 1000 USD cho chiếc điện thoại đắt tiền gây sốc của Apple, các bạn không cần phải làm như vậy, bởi ngoài thị trường kia còn rất nhiều mẫu điện thoại phù hợp hơn cho bạn lựa chọn.

Theo ICTnews.