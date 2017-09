iPhone 8 về nước, iPhone 7 giảm giá 1-1,5 triệu đồng

Vừa thực hiện một màn giảm giá nhẹ cách đây khoảng 2 tuần, iPhone 7 và 7 Plus tiếp tục giảm giá khi iPhone 8 chính thức lên kệ. Lần này, mức giảm được cho là sâu nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, iPhone 7 bản 32 GB giảm giá từ 17,49 xuống còn 15,99 triệu đồng, bản 128 GB giảm từ 19,99 xuống 18,99 triệu đồng. iPhone 7 Plus bản 32 GB hiện có giá 20 triệu đồng, giảm 1 triệu so với giá cũ. Bản 128 GB cũng có mức giảm tương tự, từ 23 xuống 22 triệu đồng.

Đây là lần giảm giá chính thức mạnh tay nhất của iPhone 7, 7 Plus chính hãng từ khi 2 model này lên kệ gần một năm trước. Khi lên kệ, iPhone 7 32 GB có giá 18,8 triệu đồng, iPhone 7 Plus 32 GB là 22,2 triệu đồng. Trong khoảng một năm qua, các đại lí nhiều lần đưa ra chương trình giảm giá 1-2 triệu cho sản phẩm, phần lớn là tạm thời.

Động thái giảm giá lần này được cho là nhằm dọn đường cho iPhone 8, 8 Plus về nước vào khoảng cuối tháng 10, hoặc tháng 11. Dự kiến, iPhone 8 bản 64 GB có giá khoảng 21 triệu đồng, 8 Plus là 24 triệu đồng.

Thực tế, iPhone 7, 7 Plus chính hãng dù giảm mạnh vẫn có giá cao hơn nhiều so với mức chào bán của một số đại lí cấp 2. Cùng là máy chính hãng, các đại lí này đang cho bán iPhone 7 32 GB với giá dưới 15 triệu đồng, bản 128 GB là 17 triệu đồng, iPhone 7 Plus dung lượng tương tự lần lượt 18 và 20 triệu đồng, duy trì mức chênh lệch giữa đại lí nhỏ và nhà bán lẻ lớn ở mức 1,5-2 triệu đồng/model.

Bán thấp hơn giá niêm yết, duy trì lợi nhuận thấp là cách để các đại lí này lôi kéo người dùng, cạnh tranh với các ông lớn bán lẻ.

Giá niêm yết mới của iPhone 7, 7 Plus các phiên bản (đơn vị triệu đồng).

Đại diện một đại lí cấp 2 cho hay nếu duy trì mức giá này, họ không sợ iPhone 7, 7 Plus bị lép vế so với iPhone 8 vì mức chênh có thể lên đến 5 triệu đồng. “Doanh số sẽ giảm khi iPhone 8, đặc biệt là iPhone X lên kệ nhưng tôi nghĩ iPhone 7, 7 Plus vẫn có sức bán tốt. iPhone X sẽ có giá cao hơn hẳn trong khi nâng cấp trên iPhone 8 chưa đủ thu hút người dùng”, vị này nhận xét.

Trên thị trường xách tay, sức bán của iPhone 7, 7 Plus cũng không giảm trong những ngày qua. Vì lí do này, giá máy xách tay không bị biến động, thậm chí dòng máy khóa mạng có xu hướng tăng giá nhẹ. Đây là điều hiếm gặp khi có một model mới về nước.

Trong khi đó, iPhone 8 xách tay vừa về nước cũng có sức tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, không có hiện tượng loạn giá trong năm nay vì ngay từ đầu, các cửa hàng đã đưa ra mặt bằng giá tốt, khó giảm sâu thêm. Những chiếc iPhone 8 bản 64 GB được bán với giá khoảng 21 triệu đồng, iPhone 8 Plus 24-25 triệu.

Theo http://news.zing.vn/iphone-8-ve-nuoc-iphone-7-giam-gia-1-1-5-trieu-dong-post781996.html.