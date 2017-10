Samsung Galaxy J7 phát hỏa ngay trên máy bay

NoteBookCheck vừa dẫn nguồn Hindustantimes cho biết một chiếc smartphone Samsung Galaxy J7 đã phát hỏa ngay trên máy bay khiến không ít hành khách hoảng sợ. Cụ thể hơn, theo nguồn tin này, trong chuyến bay mang số hiệu 9W 791 từ New Delhi đi Indore của hãng hàng không Ấn Độ Jet Airways, Arpita Dhal vị nữ hành khách kém may mắn đã phát hiện khói bốc ra từ túi xách và ngay lập tức cô đã kêu gọi sự trợ giúp từ phi hành đoàn.

Được biết, trong túi xách của vị nữ hành khách này chứa đến 3 chiếc điện thoại nhưng chiếc Galaxy J7 được phát hiện phát hỏa và bốc khói ngay sau khi máy bay vừa rời phi trường được 15 phút. Phi hành đoàn của chuyến bay “bão táp” nói trên được biết cũng đã cố gắng tìm cách dập lửa bằng bình cứu hỏa. Tuy nhiên, không rõ vì sao bình cứu hỏa lúc đó đã không hoạt động và phi hành đoàn buộc phải chọn cách dập lửa bằng cách cho chiếc smartphone cháy vào khay chứa nước. Smartphone của những hành khách trên chuyến bay cũng được khuyến cáo cho vào nước để phòng tránh nguy hiểm.

May mắn là chuyến bay vẫn hạ cánh an toàn và toàn bộ hành khách đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vị nữ hành khách may mắn Arpita Dhal cho rằng cô sẽ đâm đơn kiện hãng hàng không Jet Airways vì bình chữa lửa trong lúc nguy cấp đã không hoạt động. Đại diện Samsung tại Ấn Độ cũng đã bắt tay vào điều tra nguyên nhân. Được biết, chiếc Galaxy J7 phát hỏa nói trên cũng đã được thu giữ để phục vụ cho công cuộc điều tra.

Hồi đầu tháng 7, trang PhoneArena dẫn lại nguồn Valuewalk cho biết Samsung Galaxy J7 phiên bản 2016 sau khi đến tay đứa trẻ 4 tuổi là cháu của một người phụ nữ Pakistan để chơi game Mi Talking Tom đã trở nên nóng dữ dội và phát hỏa dữ dội. Thật may là vụ hỏa hoạn không gây ra bất kì nguy hiểm nào.

Theo PCWorld VN.