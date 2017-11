Panasonic ra mắt smartphone Eluga C với thiết kế riêng

Mặc dù Panasonic Eluga C trông khá khác so với các smartphone tung ra thị trường trong năm 2017 này nhưng trong thực tế đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy thiết kế này. Cách đây vài năm, Sharp cũng đã giới thiệu một chiếc điện thoại riêng mang tên Aquos Crystal mang phong cách thiết kế mà Eluga C sở hữu.

Dựa trên hình ảnh đăng tải về Eluga C, có thể thấy rằng điện thoại sẽ có một màn hình hiển thị ở mặt trước với 3 cạnh (1 trên và 2 bên) gần như không có viền, trong khi ở cạnh dưới là một viền khá lớn để đặt các thành phần cần thiết cho điện thoại như máy ảnh selfie và cảm biến dấu vân tay.

Theo thông tin đăng tải, Panasonic Eluga C được trang bị chip xử lí MediaTek MT6750T, RAM 4 GB và pin dung lượng 3000 mAh. Kích thước màn hình sẽ là 5,5 inch và hiển thị ở độ phân giải 720p. Về khả năng lưu trữ, điện thoại sẽ đi kèm bộ nhớ trong 64 GB với khả năng mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Ở mặt phía sau, điện thoại đi kèm thiết lập camera kép với các cảm biến 13 MP và 5 MP.

Người dùng quan tâm đến Eluga C có thể mua máy với giá khoảng 200 USD tại thị trường Đài Loan. Tuy nhiên công ty không đề cập đến việc liệu sản phẩm có tung ra tại các thị trường khác hay không.

Theo Tạp chí công nghệ.