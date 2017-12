Vì sao MobiFone có thể bán iPhone 8 và iPhone 8 Plus giá siêu rẻ?

Ngày 10/11, MobiFone vừa mở bán bộ đôi siêu phẩm iPhone 8 và iPhone 8 Plus với giá hấp dẫn nhất trên thị trường chỉ từ 6.190.000 đồng. Đây là mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay so với tất cả các chuỗi bán lẻ nhưng chỉ phục vụ cho các thuê bao của MobiFone. Với mức hỗ trợ ưu đãi này, khách hàng thậm chí có thể mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus với giá chỉ bằng 1/3 so với giá niêm yết trên thị trường khi lựa chọn các gói cước viễn thông đi kèm. Với sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 Plus, MobiFone tiếp tục duy trì các gói cước viễn thông M299, M599 và M1399 tương ứng với 299.000 đồng, 599.000 đồng và 1.399.000 đồng đối với người mua máy. Khách hàng càng sử dụng gói cước cao, cam kết sử dụng càng lâu thì càng nhận được ưu đãi về giá khi mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

Khách hàng khi lựa chọn các gói cước trên không chỉ được sở hữu iPhone 8 và iPhone 8 Plus với mức giá siêu tốt từ 6.190.000 đồng mà còn được tặng các dịch vụ thoại, nhắn tin hay data tốc độ cao trong thời gian đăng kí 12 tháng hoặc 18 tháng.

Đại diện MobiFone cho biết, nếu khách hàng mua một chiếc iPhone 8 chính hãng phiên bản 64 GB trên thị trường đang có giá bán lẻ là 20.790.000 đồng nhưng nếu cam kết sử dụng gói M599 (sử dụng cước 599.000 đồng/tháng, được sử dụng 600 phút thoại nội mạng, 60 phút thoại liên mạng, 60 tin nhắn nội mạng và 6 GB data tốc độ cao mỗi tháng) trong 12 tháng thì chỉ trả là 14,99 triệu đồng. Nhưng nếu khách hàng cam kết sử dụng gói cước M1399 (trả cước 1.399.000 đồng/tháng, được miễn phí 1.200 phút thoại nội mạng, 300 phút thoại liên mạng, 10 GB data và 300 tin nhắn nội mạng) trong 18 tháng thì chỉ phải trả 6.190 triệu đồng.

Theo tính toán, nếu khách hàng mua máy theo hình thức kèm gói cước của nhà mạng nếu so với giá máy đang trên các chuỗi bán lẻ trên thị trường thì đây là hình thức mua máy tốt nhất hiện nay. Cụ thể nếu khách hàng mua iPhone 8 dung lượng 64 GB kèm gói cước M599 sử dụng trong 12 tháng sẽ tiết kiệm được khoảng 5,8 triệu đồng, nếu dùng gói cước M1399 trong 12 tháng sẽ tiết kiệm được 10,1 triệu đồng, nhưng nếu dùng dùng gói cước M1399 trong 18 tháng sẽ tiết kiệm được 14,6 triệu đồng so với cách mua thông thường trên các hệ thống bán lẻ khác.

Tương tự như vậy, nếu khách hàng mua iPhone 8 dung lượng 256 GB kèm gói cước M599 sử dụng trong 12 tháng sẽ tiết kiệm được khoảng 6,4 triệu đồng, nếu dùng gói cước M1399 trong 12 tháng sẽ tiết kiệm được 10,7 triệu đồng, nhưng nếu dùng dùng gói cước M1399 trong 18 tháng sẽ tiết kiệm được 15,2 triệu đồng so với cách mua thông thường trên các hệ thống bán lẻ khác.

Một câu hỏi đặt ra vì sao MobiFone có thể đưa ra mức giá bán iPhone 8 và iPhone 8 Plus vô đối chỉ với giá từ 6.190.000 đồng? Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này, đại diện MobiFone khẳng định, đây là hình thức trợ giá để khách hàng có thể sở hữu một chiếc iPhone với một mức giá cực kì hợp lí. Với hình thức này MobiFone có thể hỗ trợ khách hàng mua điện thoại di động có thể được trợ giá lên đến 90% mức giá thông thường.

Đại diện MobiFone cho biết, mới đây MobiFone đã kí kết với VP Bank để đưa ra thẻ đồng thương hiệu. Nếu khách hàng là thuê bao MobiFone sẽ có cơ hội sở hữu thẻ đồng thương hiệu MobiFone, có cơ hội mua điện thoại trả góp ở các cửa hàng MobiFone với lãi suất 0%, được mua với giá ưu đãi, và có thể tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo. Như vậy, khi khách hàng có thẻ đồng thương hiệu của MobiFone-VP Bank mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ không phải kí quỹ như trước đây. Đây là sản phẩm tài chính cho thuê bao MobiFone đầu tiên ở Việt Nam cho phép khách hàng, một tập rất lớn khách hàng tiếp cận ưu đãi tài chính, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ thương mại điện tử. Điểm đặc biệt của dịch vụ này là chỉ dành riêng cho thuê bao MobiFone, với 3 tính năng chính: thứ nhất là miễn chứng minh thu nhập, thứ hai là thủ tục vô cùng đơn giản và thứ ba là được tiếp cận ưu đãi.

Nếu như ở thời gian đầu ra mắt thị trường, bộ đôi siêu phẩm mới iPhone 8, iPhone 8 Plus có phần hơi bị “lu mờ” so với iphone X, thì gần đây, xu hướng tiêu dùng đã đổi khác khi người mua thực sự quan tâm đến các tính năng của bộ đôi này. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi các chuyên gia công nghệ chỉ ra các ưu điểm không thể bỏ qua của iPhone 8 và iPhone 8 Plus

Đừng vội đánh giá chất lượng ảnh của iPhone 8 tương tự như iPhone 7, các chuyên gia công nghệ đánh giá camera của iPhone 8/ iPhone 8 Plus thực sự ấn tượng khi xử lí hình ảnh dưới điều kiện ánh sáng yếu, đặc biệt là khả năng lấy nét nhanh và chính xác hơn. Đặc biệt, đối với những người yêu thích chụp ảnh thì iPhone 8 và iPhone 8 Plus còn tuyệt vời hơn với tính năng Portrait Lighting cho phép mô phỏng ánh sáng studio khi chụp ảnh chân dung, giúp cho những bức ảnh có chiều sâu và chuyên nghiệp hơn.

Ngoài ra, iPhone 8 Plus còn là siêu phẩm đầu tiên trong các dòng smartphone cao cấp có tính năng quay video 4K 60fps nhờ chip xử lí A11 Bionic mạnh mẽ nhất trong lịch sử các dòng máy iOS của Apple. Người dùng sử dụng iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ thấy thoải mái hơn khi bộ đôi sản phẩm tích hợp tính năng sạc không dây chuẩn Qi vô cùng tiện lợi – tính năng được phát triển lần đầu tiên cho iPhone của Apple. Tuy không phải là mới lạ, nhưng đây là tính năng được các iFan mong chờ từ khá lâu nay.

Theo ICTnews.