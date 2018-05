5 tính năng hấp dẫn trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất

Windows 10 April 2018 Update, bản cập nhật mới nhất trên hệ điều hành cho máy tính của Microsoft vừa ra mắt đúng theo dự kiến, mang đến nhiều tính năng mới được người dùng và chuyên gia đánh giá cao.

Microsoft từng gọi phiên bản này với tên Spring Creators Update, hướng đến gia tăng tập trung và cải thiện hiệu quả công việc.

“Với bản cập nhật Windows 10 mới, chúng tôi tập trung vào việc mang đến nền tảng hiện đại và bảo mật nhất. Chúng tôi hi vọng người dùng sẽ có thêm thời gian để làm việc mà họ thích, dù là sáng tạo, chơi hay công việc…”, đại diện Microsoft phát biểu.

Theo BGR, bên trong Windows 10 April 2018 Update có 5 tính năng bị ẩn đi mà người dùng cần phải biết.

Tạm biệt độ phân giải thấp

Độ phân giải 1.080p giờ không phải vấn đề lớn khi không ít máy tính giá rẻ và tầm trung có thể hiển thị Full HD. Nhưng để chơi các nội dung độ phân giải cao hơn nữa thì vẫn còn trở ngại.

Không phải mọi phần mềm đều có tỉ lệ hiển thị phù hợp với các màn hình độ phân giải cao, do đó Windows 10 đã mang tới lựa chọn giải quyết vấn đề này. Người dùng có thể tăng tỉ lệ hiển thị của ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng để quan sát tốt hơn khi sử dụng các màn hình độ phân giải cao.

Để làm được điều này, người dùng sau khi cập nhật máy tính lên Windows 10 April 2018 Update vào mục Settings > System >Display > Advanced scaling settings và bật lựa chọn “Let Windows try to fix apps so they’re not blurry”.

Cập nhật nhanh hơn

Nếu người dùng có thói quen cấu hình để Windows 10 tự động cập nhật về đêm, quá trình này diễn ra trong bao lâu không quan trọng. Tuy nhiên, Microsoft vẫn cải tiến hệ điều hành trong phiên bản mới, giúp rút ngắn quãng thời gian bạn phải chờ thiết bị nâng cấp.

Bản cập nhật Creators Update năm ngoái tốn 82 phút để cài đặt, bản Fall Creators Update giảm còn 51 phút. Đối với Windows 10 April 2018 Update, thiết bị chỉ cần 30 phút để hoàn thành.

Cortana hữu dụng hơn

Cortana không “hay ho” bằng trợ lí ảo Alexa của Amazon và thua kém nhiều so với Siri của Apple. Trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất, trợ lí ảo của Microsoft cũng được cải tiến phần nào.

Trong trang Notebook của Cortana mới xuất hiện thẻ “Organizer” chứa danh sách và các nhắc nhở quan trọng. Đây được xem là một trong những tính năng quan trọng nhất trong lần nâng cấp này đối với Cortana. Các mục khác được bỏ vào chung một thẻ có tên “Manage skills”.

Không làm chậm máy tính khi cập nhật

Quá trình nâng cấp chỉ mất khoảng nửa tiếng, bằng một nửa so với trước

Windows 10 cho phép thiết bị chạy ngầm quá trình tải bản nâng cấp mà không gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc, tuy nhiên điều này thường khiến máy tính bị chậm, lag.

Sau khi cập nhật bản Windows 10 April 2018 Update, người dùng sẽ có thêm lựa chọn ngăn hoạt động nâng cấp làm chậm máy trong tương lai. Tùy chỉnh này nằm trong đường dẫn Settings > Update & Security > Advanced Options. Ở cửa sổ mới mở, chọn Delivery Optimization > Advanced Options.

Tới đây, hãy đánh dấu chọn vào ô “Limit how much bandwidth is used for downloading updates in the background” và “Limit how much bandwidth is used for downloading updates in the foreground”. Sau đó sử dụng thanh trượt để điều chỉnh băng thông tối đa mà các lần cập nhật có thể sử dụng.

Nâng cao tính riêng tư

Windows 10 April 2018 Update đi kèm một số cải tiến về quyền riêng tư mà ít người biết. Đây là nâng cấp đáng giá cho những người dùng muốn giữ gìn các dữ liệu cá nhân của mình, đặc biệt sau sự kiện Facebook - Cambridge Analytica.

Có 4 nâng cấp chính về quyền riêng tư trên bản cập nhật Windows 10 mới.

Đầu tiên, cài đặt riêng tư liên quan đến phần cứng camera sẽ ảnh hưởng lên mọi phần mềm, kể cả các chương trình Win32 (cốt lõi của Windows). Tiếp đó, Windows 10 có lựa chọn mới, tự động chặn tất cả yêu cầu quyền liên quan đến thông tin tài khoản, lịch, lịch sử cuộc gọi, danh bạ, tài liệu, email, tin nhắn, ảnh, tác vụ, video.

Thứ ba, trang chứa lịch sử hoạt động (Activity History) thêm lựa chọn bật hoặc tắt quyền cho phép Windows thu thập thông tin thao tác của người dùng (Let Windows collect mi activities). Cuối cùng, phần “Diagnostics & Feedback” bổ sung khả năng cho phép người dùng xem những dữ liệu nào đã được Windows 10 thu thập và có thể xóa dễ dàng.

Theo Thanh Niên.