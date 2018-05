iPhone 8/8 Plus màu đỏ chính hãng về Việt Nam, giá 20,99 triệu đồng

Phiên bản đặc biệt iPhone 8/8 Plus (Product) Red chính hãng (VN/A) đã chính thức lên kệ tại hệ thống FPT Shop và F.Studio Bi FPT với giá từ 20,99 triệu đồng.

Bên cạnh 3 phiên bản màu đã ra mắt từ cuối năm 2017 là Space Gray (Xám), Silver (Bạc) và Gold (Vàng), iPhone 8/8 Plus tiếp tục ra mắt thêm phiên bản màu mới đầy ấn tượng - Red (Đỏ). Phiên bản đặc biệt này đã lên kệ FPT Shop và F.Studio bi FPT trên toàn quốc với 2 mức dung lượng 64 GB và 256 GB.

Điểm nổi bật của iPhone 8/8 Plus Red là mặt lưng bằng kính màu đỏ sang trọng kết hợp cùng màn hình viền đen huyền bí, tạo nên vẻ đẹp chưa từng xuất hiện trên các sản phẩm iPhone từ trước đến nay.

Tuy khác biệt trong thiết kế nhưng iPhone 8/8 Plus Red có giá bán giống như các phiên bản iPhone 8/8 Plus đã ra mắt trước đó, cụ thế như sau:

Tên sản phẩm

Dung lượng

Giá bán (VNĐ)

iPhone 8

64 GB

20.990.000

256 GB

25.790.000

iPhone 8 Plus

64 GB

23.990.000

256 GB

28.790.000

Được biết, đây không phải là sản phẩm đầu tiên mang sắc đỏ nhưng iPhone 8/8 Plus Red lại mang vẻ đẹp khác hẳn “người tiền nhiệm”. Vào tháng 4/2017, Apple cho ra mắt phiên bản màu Red trên iPhone 7/7 Plus. Tuy nhiên, vì sở hữu mặt lưng kim loại nguyên khối nên màu đỏ của sản phẩm này mang lại cảm giác “đằm”, mạnh mẽ và cá tính.

Trong khi đó, iPhone 8/8 Plus Red lại được trang bị mặt lưng bằng kính, nhờ đó “chiếc áo đỏ” có vẻ đẹp riêng biệt. Ngoài ra, nếu như iPhone 7/7 Plus Red và cả ba phiên bản màu trước của iPhone 8/8 Plus đều được thiết kế màn hình viền trắng thì sản phẩm mới này lại được trang bị màn hình viền đen. Chính sự khác biệt này kết hợp cùng màu đỏ đặc biệt của mặt kính càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút đặc biệt mà chỉ iPhone 8/8 Plus Red mới có.

