Apple thử nghiệm tính năng sinh trắc học để đăng nhập vào iCloud

Trang 9to5Mac đưa tin những người đang sử dụng bản thử nghiệm iOS 13, iPadOS 13 và macOS Catalina đã có thể kết nối vào tài khoản của mình thông qua Face ID và Touch ID.

Người dùng các hệ điều hành thử nghiệm khi truy cập beta.icloud.com trên trình duyệt Safari sẽ thấy một cửa sổ hiện lên, hỏi họ có muốn sử dụng phương thức sinh trắc học để đăng nhập tài khoản hay không.

Ở những thiết bị có Face ID, bạn sẽ được hỏi sử dụng tính năng này, trong khi các thiết bị khác bao gồm những chiếc Macbook Pro có Touchbar sẽ sử dụng phương pháp quét vân tay. Sau đó, bạn có thể kết nối tài khoản bằng cách trên thay cho việc sử dụng bảo mật 2 lớp thông thường.

9to5Mac cho rằng đây là tính năng mới tiện lợi với người dùng, dự kiến sẽ được Apple sử dụng trong hệ điều hành chính thức ra mắt vào tháng 9. Chúng ta có thể sử dụng nó để làm mật khẩu duy nhất để đăng nhập các trang mạng, giống như Facebook và Google đã làm.

Đăng nhập bằng Face ID và Touch ID trên iCloud dễ dàng và an toàn hơn nhiều so với cách nhập thông tin thủ công. Phó chủ tịch Marketing Apple Phil Schiller từng nhận định tỉ lệ lộ thông tin của Face ID là 1/1 triệu, giúp công cụ này trở thành một trong những cách thức an toàn nhất, giảm rủi ro bảo mật với đa số người dùng.

