Apple đang ‘tàn phá’ Samsung tại phân khúc quan trọng nhất

Cuộc chiến dai dẳng giữa Apple và Samsung sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2017 với hai sản phẩm đối đầu trực tiếp là iPhone 8 và Galaxy S8. Nhưng dù bất kì hoàn cảnh nào, Apple chắc chắn là người chiến thắng trước Samsung ở thời điểm hiện tại.

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint cho biết, vị trí dẫn đầu của Apple đã tăng lên đáng kể so với Samsung khi xét đến phân khúc smartphone cao cấp (trên 9 triệu đồng) kể từ khi ra mắt iPhone 7. Trong mùa hè vừa qua, Apple đã bán được hơn 50% smartphone cao cấp trên toàn cầu, và Samsung đã bán được dưới 25%. Đến tháng 12/2016, con số khoảng cách này đã nới rộng ra với mức 70% và 17% tương ứng.

Mặc dù smartphone cao cấp chiếm vị trí tối thiểu trong doanh số bán smartphone toàn cầu, nhưng nó lại mang lại phần lớn lợi nhuận cho các hãng. Lí do tại sao Apple kiếm được rất nhiều tiền từ smartphone là do mỗi iPhone đều mang đến cho Apple lợi nhuận trong khoảng 4,5 triệu đồng nếu nó được bán với giá 13,5 triệu đồng. Lợi nhuận này tốt hơn so với bất kì smartphone nào khác, vì vậy Apple kiếm được nhiều tiền từ iPhone có mức giá trên 13,5 triệu đồng hơn so với MacBook có giá trên 45 triệu đồng.

Đó là lí do giải thích tại sao Apple đang nới rộng khoảng cách với Samsung trong thị trường smartphone cao cấp. Trong 5 năm qua, Samsung không phải là công ty duy nhất tạo ra sự cạnh tranh với Apple trong thị trường smartphone cao cấp. Các nhà sản xuất Android khác đã tạo ra smartphone cao cấp riêng, nhưng họ đã không thành công. Và ngay cả những hoạt động bán smartphone có giá dưới 7 triệu đồng của họ cũng không đủ để bù đắp những thất bại trên phân khúc cao cấp của họ, bao gồm HTC, Sony và Motorola.

Galaxy S8 sắp tới liệu có giúp Samsung thu hẹp khoảng cách với Apple trong phân khúc smartphone cao cấp?

Ngay cả khi Samsung đã tạo ra những sản phẩm như Galaxy S6 mini với giá khoảng 5,7 triệu đồng dành cho đối tượng khách hàng thanh thiếu niên nhưng công ty cần phải kiếm một lợi nhuận cao từ các sản phẩm cao cấp. Trong năm nay, công ty Hàn Quốc phải tạo ra những điểm ấn tượng trên Galaxy S8 và cả Galaxy Note 8 nếu muốn thu hẹp khoảng cách trở lại với iPhone của Apple.

Chính vì vậy, Counterpoint cho rằng đây thực sự là một trận chiến sống còn giữa Samsung và Apple. Doanh số bán hàng smartphone cao cấp là một cuộc chiến căng thẳng giữa hai bên, và khi một công ty mất thị phần trong phân khúc này, lợi ích dành cho họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Samsung có thể lí giải sự thất bại xuất phát từ việc Galaxy Note 7 gặp sự cố, nhưng năm nay chắc chắn sẽ khác.

Theo Người Đưa Tin.