Siêu phẩm Huawei P10 chính thức trình làng

Ngày 26/2, tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC) 2017, Khối kinh doanh tiêu dùng Huawei chính thức cho ra mắt smartphone Huawei P10 và Huawei P10 Plus. Siêu phẩm được mong chờ nhất dòng P này là một sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phần mềm tiên tiến nhất. Ngoài ra, Huawei P10 và Huawei P10 Plus còn mang đến thêm nhiều lựa chọn màu sắc nổi bật và tích hợp thêm cụm camera kép Leica thế hệ 2.0 với các tính năng chụp ảnh chân dung hiện đại và một ống kính Leica phía trước để những tấm ảnh selfie thêm phần đặc sắc.

Với cụm camera kép thế hệ 2.0 của Leica trên Huawei P10 và thế hệ 2.0 Pro trên Huawei P10 Plus ở phía sau cùng một ống kính Leica ở phía trước, người dùng có thể tự do khám phá thế giới của nhiếp ảnh chân dung. Với một cảm biến màu 12 megapixel cùng một cảm biến đơn sắc 20 megapixel và các thuật toán tổng hợp nâng cao, Huawei và Huawei P10 Plus mang đến những tính năng chụp ảnh cao cấp và nghệ thuật trên cùng một chiếc smartphone.

Để hỗ trợ người dùng tùy chỉnh cách chụp ảnh của họ, tính năng chân dung của Huawei P10 và Huawei P10 Plus tích hợp thêm công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D chính xác, quét hơn 190 điểm nhận dạng chi tiết, đem đến khả năng nhận dạng đặc điểm nhanh hơn và chính xác hơn. Camera trước của Leica với khẩu độ F/1.9 cùng bộ cảm biến hoàn toàn mới sẽ giúp chụp tốt hơn. Chế độ chụp chân dung cũngcos mặt trên camera trước 8 megapixel để mang đến những bước ảnh selfie độc đáo.

Thừa hưởng thiết kế đặc trưng của dòng P, Huawei P10 và Huawei P10 Plus được chế tác với kiểu dáng mỏng và tinh tế để mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. So với các thiết bị của đối thủ với thiết kế ống kính nhô ra, Huawei P10 VÀ Huawei P10 Plus được trang bị cửa sổ camera đặc thù của dòng điện thoại P với khả năng chuyển động êm ái trên thân máy. Cả hai phiên bản 5.1 inch và 5.5 inch đều tích hợp kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5 của Corning, và cạnh hẹp vát kim cương, trong khi Huawei P10 và Huawei P10 Plus có một màn hình với độ phân giải 2K.

Ngoài lớp vỏ kim loại được thiết kế theo trường phái tối giản, cảm biến dấu vân tay của Huawei P10 và Huawei P10 Plus được đặt ở mặt trước của điện thoại, ẩn dưới lớp kính liền mạch. Hiệu năng và tính năng tùy biến của Huawei P10 và Huawei P10 Plus đã được phát triển lên một tầm cao mới nhờ vào bộ vi xử lí Kirin 960 mạnh mẽ và giao diện EMUI 5.1 hoàn toàn mới. Kirin 960 là chipset SoC hiệu năng cao mới nhất của Huawei.

Với dung lượng pin lớn lên đến 3,200 và 3,750 mAh, Huawei P10 VÀ Huawei P10 Plus hỗ trợ công nghệ Huawei SuperCharge. Công nghệ Huawei SuperCharge bao gồm cơ chế bảo vệ 5 cửa tuyệt đối an toàn, nhằm cung cấp thời gian thực của điện áp, theo dõi dòng điện và nhiệt độ, giúp cho quá trình sạc pin nhanh và an toàn hơn.

Bên cạnh hợp tác chiến lược với Leica và Pantone, Huawei đang hợp tác với Saatchi Gallery. Saatchi Gallery và Leica sẽ hợp tác cùng các nhiếp ảnh gia nổi tiếng để sử dụng Huawei P10 khám phá mọi thứ bằng những phong cách độc đáo, ghi lại cách nhìn về thế giới xung quanh của họ thông qua chiếc điện thoại sở hữu cụm camera kép đột phá.

Bắt đầu từ tháng 3, Huawei P10 và Huawei P10 Plus sẽ có mặt tại các thị trường: Úc, Áo, Chile, Trung Quốc, Columbia, Đan mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi lạp, Ý, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Peru, Philippines, Ba Lan, Nga, Ả Rập Saudi, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kì, UAE, Vương quốc Anh và Việt Nam.