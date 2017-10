Microsoft giới thiệu vô vàn game ứng dụng cho thiết bị thực tế hỗn hợp mới

Nắm vai trò là nhà tiên phong công nghệ, trong thời điểm tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Microsoft cũng đang thể hiện những đột phá trong việc dẫn dắt kỉ nguyên điện toán cũng nhưng thực tế hỗn hợp.

Kể từ thời điểm ra mắt kính HoloLens, thiết bị máy tính thực tế hỗn hợp đầu tiên vào tháng 1/2015, cho tới thời điểm giới thiệu đối tác doanh nghiệp như Ford Motor, cảm hứng sáng tạo được cổ vũ bởi khách hàng đã tiếp tục được Microsoft duy trì và phát triển.

Tại sự kiện tổ chức ở San Francisco vào ngày 3/10/2017 mới đây, Microsoft tiếp tục đánh dấu thành tựu công nghệ trong lĩnh vực này bằng thiết bị headset Samsung HMD Odyssey. Đây là dòng thiết bị hỗn hợp gắn đầu mới nhất gia nhập vào họ thiết bị Windows.

Thực tế hỗn hợp tại Microsoft

Nhân loại đang đứng tại ranh giới tiến vào cuộc cách mạng điện toán kế tiếp, kỉ nguyên của thực tế hỗn hợp. Sự chuyển đổi này khởi đầu tại không gian làm việc và sẽ nhanh chóng có mặt trong cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta. Với thực tế hỗn hợp, mọi ý tưởng sẽ vượt xa biên giới của giấy tờ, màn hình và các mô tả thông thường. Đây là nền tảng hứa hẹn và những rào cản tồn tại giữa thế giới vật lí và thế giới số sẽ biến mất.

Hiện nay, Microsoft đang liên tục phát triển những thiết bị và trải nghiệm liên quan đến thực tế hỗn hợp và dưới đây là những cột mốc mới:

Chào đón kính "đeo" Samsung HMD Odyssey

Ông Alanna Cotton, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics tại Mỹ chia sẻ: “Khi chúng tôi bắt đầu thiết kế và sản xuất Samsung HMD Odyssey cùng Microsoft, chúng tôi chỉ có một mục tiêu, là tạo ra chiếc kính đeo chất lượng cao mà lại dễ dàng sử dụng và có thể đưa người dùng vào thế giới tuyệt diệu của thực tế ảo.

Được củng cố sức mạnh với nền tảng hiển thị kép AMOLED nổi tiếng của Samsung (dual AMOLED), chiếc kính hiển thị sắc màu sống động và độ phân giải cao nhất trong ngành công nghiệp, được dựng sẵn với các công nghệ không gian AKG headphones, và bộ dò định vị (inside-out tracking), các loa âm thanh, cũng như tay điều khiển chuyển động (motion controllers), kính đeo Samsung HMD Odyssey sẽ đưa người dùng nhập vai thực địa ở góc 110o, nơi họ khám phá biên giới mở rộng mới của thực tế hỗn hợp Windows.

Samsung cam kết sẽ làm việc trên mọi nền tảng để xây dựng những công nghệ tiên tiến, và đồng hành với Microsoft, chúng tôi sẽ tạo dựng tương lai của thực tế hỗn hợp”.

Thông tin chi tiết hơn về Samsung HMD Odyssey có tại: https://www.samsung.com/us/computing/computing-accessories/computers/xe8....

Vô vàn games và ứng dụng cho thiết bị thực tế hỗn hợp Windows Mixed Reality

Kể từ 17/10/2017, fan của Windows Mixed Reality có thể sử dụng hơn 20 ngàn ứng dụng trên Microsoft Store.

Microsoft mới đây công bố những tựa games thực tế ảo hot nhất sẽ được đưa lên kho Microsoft Store dành cho thiết bị Windows Mixed Reality như Obduction and Dreams of Dali từ InceptionVR, Space Pirate Trainer, Superhot, Arizona Sunshine, Luna, Skyworld, Move, Free the Night, Minecraft, Fantastic Contraption và nhiều ứng dụng khác nữa trên nền tảng phổ quát Universal Windows Platform.

Người chơi games yêu thích các lựa chọn, và bộ sưu tập thực tế ảo lớn nhất là trên Steam. Tháng trước, Microsoft đã chia sẻ về việc cộng tác cùng Valve để chạy nội dung SteamVR cho hệ thiết bị kính đeo nhập vai Windows Mixed Reality. Kể từ hôm nay, các chuyên gia lập trình có thể được cấp quyền truy cập vào bộ xem trước Windows Mixed Reality SteamVR để trải nghiệm. Và quyền truy cập sẽ được cấp cho người dùng vào cuối năm nay.

Cũng từ 17/10/2017, các fan của Halo có thể trải nghiệm sớm thực tế hỗn hợp của games này.

AltspaceVR gia nhập Microsoft

Cùng ngày, Microsoft công bố AltspaceVR đã gia nhập và trở thành một phòng thuộc Microsoft. AltspaceVR là một trong những đơn vị tiên phong về truyền thông nhập vai, giúp đưa mọi người từ khắp 160 quốc gia toàn cầu tụ hội trong một thế giới ảo, để có thể cùng họp, xem kịch, học yoga, vũ hội, và tổ chức các sự kiện cỡ lớn cho NBC, Reggie Watts, Justin Roiland, Drew Carey…

Thiết bị Windows Mixed Reality sẵn sàng để đặt hàng trước

Mọi kính đeo Windows Mixed Reality có mặt trên thị trường vào mùa nghỉ lễ cuối năm nay đã có thể được đặt trước tại các trang: Acer Windows Mixed Reality Headset, Dell Visor, HP Windows Mixed Reality Headset, Lenovo Explorer, Samsung HMD Odyssey

Thực tế hỗn hợp trên máy tính Windows cũng bắt đầu được tải lên bộ cập nhật sắp ra mắt - Windows 10 Fall Creators Update. Đây là hệ điều hành không gian đầu tiên – có đầy đủ thư viện nội dung, giúp truyền cảm hứng cho người dùng, với đầy đủ danh mục tốt nhất, dễ sử dụng và mạnh mẽ nhất, phù hợp nhất với tay điều khiển chuyển động (motion controllers).

Theo ICTPress.