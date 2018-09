Apple ra gói bảo hành chống trộm cắp giá đắt đỏ

Gói bảo hành "AppleCare+ with Theft and Loss" hỗ trợ cả trường hợp trộm cắp.

Dù không được giới thiệu tại sự kiện, trên website Apple vừa đưa ra gói bảo hành mới cho iPhone, đặc biệt là bộ ba iPhone mới ra mắt. Cụ thể, gói mới có tên "AppleCare+ with Theft and Loss" sẽ bảo hành cả trong trường hợp chủ sở hữu iPhone Xr, iPhone Xs và Xs Max bị mất hoặc bị cướp điện thoại.

Người dùng sẽ phải trả 229 USD (hơn 5,3 triệu đồng) cho iPhone Xr và 269 USD (gần 6,3 triệu đồng) cho iPhone Xs và Xs Max để nhận được dịch vụ trên, cùng với quyền ưu tiên hỗ trợ 24/7 của Apple, bảo hiểm phần cứng, thay thế nhanh khi có hỏng hóc và bảo hiểm thiệt hại ngẫu nhiên. Để sử dụng, người dùng buộc phải bật tính năng Find Mi Phone trong quá trình sử dụng cho tới khi bị mất.

Bên cạnh bộ ba iPhone mới, chương trình còn áp dụng cho iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s và iPhone 6 với giá 199 USD (hơn 4,6 triệu đồng), iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6S Plus và iPhone 6 Plus với giá 229 USD và iPhone X với giá 269 USD.

Thông thường khi mua iPhone, Apple sẽ có sẵn AppleCare một năm miễn phí, đồng thời cho phép người dùng tùy chọn nâng lên thành hai năm, Tuy nhiên, hãng chỉ hỗ trợ tối đa hai lần gặp sự cố.

Theo The Verge, với gói bảo hành mới, có vẻ như Apple đang tiếp tục "hút máu" người dùng thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng. Nhưng cũng có thể, công ty Mỹ muốn mang lại cảm giác an toàn cho chủ sở hữu thiết bị, nhất là với iPhone Xs và iPhone Xs Max vốn có giá hơn 1.000 USD.

Theo Số Hoá.