CHÍNH THỨC: Smartphone Nokia 2.2 cập bến thị trường Việt với giá rẻ bất ngờ

HMD Global vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam chiếc smartphone Nokia 2.2 với khả năng chụp ảnh thiếu sáng tuyệt vời nhờ vào cải tiến AI cũng như nút truy cập Google Assistant riêng biệt. Nó cũng là sản phẩm đầu tiên của dòng 2-series thuộc chương trình Android One dựa trên nền tảng Android 9 Pie khi ra mắt.

Nokia 2.2 trang bị màn hình 5,71 inch HD+ và độ sáng 400 nits lí tưởng cho smartphone màn hình to ở phân khúc tầm trung. Bên trong máy tích hợp chip MediaTek Helio A22 với RAM 2 GB hoặc 3 GB, bộ nhớ trong 16 GB hoặc 32 GB có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD, pin 3.000 mAh nhưng được sạc qua cổng microUSB thay vì USB-C. Máy không tích hợp đầu đọc vân tay mà chỉ có tính năng mở khoá bằng khuôn mặt.

Ở phân khúc giá rẻ nhưng Nokia 2.2 mang đến tính năng chụp ảnh thiếu sáng tuyệt vời nhờ vào cải tiến AI, cũng như tính năng chụp HDR ghi lại các màu sắc sống động cùng góc kính rộng hơn khi chụp. Các hiệu ứng như Colour Pop, Colourise hay Beautify đều hứa hẹn tạo ra các bức ảnh hoàn hảo.

Người dùng có thể sử dụng tính năng Face unlock để mở khóa điện thoại một cách dễ dàng nhờ sự hỗ trợ của AI và sử dụng thuật toán tiên tiến nhằm mang đến trải nghiệm chuẩn xác cho người dùng. Trong khi đó Google Lens sẽ giúp mọi người tìm hiểu mọi thông tin về một sản phẩm mà mình yêu thích. Nút trợ lí ảo Google Assistant giúp tiện lợi trong việc đặt câu hỏi, nhận chỉ đường, thực hiện cuộc gọi…

Máy nằm trong chương trình Android One.

Với cam kết mang đến trải nghiệm Android và Google mới nhất thông qua chương trình Android One, Nokia 2.2 nay đã sẵn sàng để được nâng cấp lên Android Q. Máy được ra mắt với hệ điều hành Android 9 Pie cung cấp quyền truy cập vào các tính năng của Digital Wellbeing như Dashboard, App Timer, chế độ Wind Down và cải thiện tính năng “Do not disturb”.

Tại thị trường Việt Nam, Nokia 2.2 chính thức được bán ra với 2 màu Xám bóng và Đen bóng, cùng mức giá 2,29 triệu đồng.

Theo Dân Việt.