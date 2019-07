Samsung âm thầm phát triển smartphone dạng trượt lạ lẫm

Để làm điều này, Samsung đã chọn thiết kế với màn hình ẩn được kéo ra từ phía bên phải của thiết bị khi cần. Samsung đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào cuối năm 2018 và hãng đã được cấp vào tháng 5.

Vì đây mới chỉ là bằng sáng chế thiết kế nên chi tiết về cơ chế hoạt động chính xác ra sao vẫn chưa được nêu ra. Tất cả những gì được biết dựa vào nội dung nộp lên KIPO của Samsung đó là việc kéo màn hình ẩn sẽ làm tăng 50% kích thước màn hình. Do đó, smartphone 6 inch có thể biến thành tablet 9 inch. Nó cũng có camera đục lỗ kép xuất hiện ở phía trước màn hình.

Hình minh họa từ ứng dụng bằng sáng chế và kết xuất cho thấy màn hình ẩn di chuyển trên đường ray hoặc một số rãnh để mở và đóng. Chúng dường như không hiển thị bất kì nếp gấp hoặc tách biệt giữa hai màn hình khi chúng nối lại để tạo thành màn hình cỡ máy tính bảng lớn hơn. Làm thế nào điều này được thực hiện vẫn còn là một bí ẩn cho đến nay.

Hình ảnh mô tả trong bằng sáng chế của Samsung.

Đây là một yếu tố thiết kế hoàn toàn khác so với Samsung Galaxy Fold - chiếc điện thoại gập lại đầu tiên từ một nhà sản xuất lớn, đã được lên kế hoạch phát hành ngày 26/4 nhưng đã bị trì hoãn do sự cố liên quan đến màn hình. Hi vọng rằng thiết kế mới có thể khắc phục những nhược điểm mà Galaxy Fold gặp phải.

